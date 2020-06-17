法拍墾丁泊逸飯店今如鬼屋 房仲：2.2億買到還是划算

屏東縣車城鄉墾丁泊逸渡假酒店因積欠銀行逾2億元，去年4月日執行法拍，飯店合併員工宿舍首拍底價6.8億元，但一直乏人問津，經6次法拍在今年5月18日以2.2億元拍出；在地房仲業者說，停業後全棟雖上鎖，因無人看管，成了竊賊樂園，值錢物品幾乎被搬空，加上設施遭破壞嚴重，宛如恐怖鬼屋，整修要破億，但2.2億元還是划算。

墾丁泊逸渡假酒店房間數近180間，是屏鵝公路上醒目的觀光地標，原為六福集團旗下的六福莊渡假飯店，2015年以9億元賣給墾丁渡假村，但接手改名後營運狀況不佳，2018年初歇業後，傳出積欠銀行超過2億元被法院查封拍賣；當時地上9層、地下1層的酒店建築底價是5億8478.5萬元，地上5層、地下1層的員工宿舍底價是9531.5萬元，首拍底價6億8000多萬元。

因墾丁正值陸客及國旅市場縮減，又逢物價貴的衝擊，恆春半島觀光不振，拍賣乏人問津，法院歷經6度降價拍賣，在5月以2.2億元拍出，傳出買主是一家科技公司，但營業項目有房仲業；在地房仲業者說，這不能和國旅市場回溫畫上等號，估計國際旅遊要解封大概還要半年以上時間，即便國旅市場有回溫現復甦，但國內觀光業者都步步為營，不敢做太大投資。