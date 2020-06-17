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南部登革熱誘卵桶陽性率上升 黃偉哲盼區域聯防
疾管署公布，近日南部地區登革熱誘卵桶陽性率逐漸上升，台南市長黃偉哲表示，今年目前為止，外在環境不利，但內部管控是不錯的，台南境外移入病例變少，本土案例為零，希望台南市、嘉義縣、高雄市能做好區域聯防，啟動登革熱跨區聯防會議。
黃偉哲說，今年反常現象，登革熱反而是在北部比較多，對此我們不予置評。他表示，去年台南23例境外移入，今年只有5例，去年30例本土，今年是0例，不過夏季才剛開始，還有很多路要走，登革熱防治不只要把台南市做好，還要與鄰近的高雄市、嘉義縣做好區域聯防，才是共榮共好。
黃偉哲表示，高雄市代理市長楊明州已就職，去年韓國瑜市長答應啟動台南、高雄跨縣市登革熱聯防會議，但高市衛生局只准台南帶一個科長過去，因此無論是現在的代理市長、或是未來的市長，都期待能擴大防疫聯防，「管治、防治登革熱是沒有假期的」，所以希望即刻展開台南、高雄的登革熱合作。
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