低成本時間彈性創業法 她傳授製手工皂助二度就業婦女

勞動部潮州就業中心昨天上午在舉辦「婦出江湖-皂亮薪商機」講座，邀請手工皂講師郭嬡枚分享自身經歷、創業心態手、工皂市場分析與趨勢，並傳授手工皂製作要領，助待業的學員學習產業技能，也藉此了解低成本、時間彈性的創業方式。

郭嬡枚原本是名音樂老師，偶然發現手工皂能改善她與孩子的過敏情況，於是開始鑽研手工皂，過程中逐漸產生興趣，最後將手工皂延伸至手作保養品，並擔任許多單位的手作課講師。

講座上，郭嬡枚熟練的將調和油脂加入一定比例的鹼水、天然香精等原料，輕輕攪拌後入模成型。郭在製作手工皂時，向參與課程的學員說「手作這行很多眉角，但只要熟練、加入創意，就能從中找出一條專屬創業道路」。

郭嬡枚表示，其實從生活中培養興趣、持續學習，也能讓二度就業婦女的微型創業，還能改善生活。郭還說，手工皂投入成本較少，時間也能彈性管理，所以也能邊教音樂、邊經營手工皂品牌。

對於手做市場的競爭環境，郭嬡枚認為，「只要產品有新意，消費者就會買單」。他指出，以品牌與特殊造型是替產品加分的方法，例如，標榜對環境友善，或是加入文創精神。

郭講師鼓勵大家若進入手作產業，可用自身生活環境做靈感，不斷求新求變。在銷售策略，郭講師提醒要配合大眾的消費模式，規畫多種付款的方式，還能可不定期推出限量預購商品，提高消費者的購買慾望。

勞動部潮州就業中心主任表示，中心為增進待業者對產業的認識，邀請業界人士經驗分享，讓大家了解投入就業市場需具備的工作技能與特質，掌握未來就業趨勢。此外，勞動部提供『職場學習及再適應計畫』，鼓勵雇主進用二度就業婦女及其他不易就業的民眾，使其重返職場。