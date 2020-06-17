快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

低成本時間彈性創業法 她傳授製手工皂助二度就業婦女

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
手工皂講師郭嬡枚（左），受邀「婦出江湖-皂亮薪商機」講座，並分享手工皂製作與創業經驗。圖／勞動部潮州就業中心提供
手工皂講師郭嬡枚（左），受邀「婦出江湖-皂亮薪商機」講座，並分享手工皂製作與創業經驗。圖／勞動部潮州就業中心提供

勞動部潮州就業中心昨天上午在舉辦「婦出江湖-皂亮薪商機」講座，邀請手工皂講師郭嬡枚分享自身經歷、創業心態手、工皂市場分析與趨勢，並傳授手工皂製作要領，助待業的學員學習產業技能，也藉此了解低成本、時間彈性的創業方式。

郭嬡枚原本是名音樂老師，偶然發現手工皂能改善她與孩子的過敏情況，於是開始鑽研手工皂，過程中逐漸產生興趣，最後將手工皂延伸至手作保養品，並擔任許多單位的手作課講師。

講座上，郭嬡枚熟練的將調和油脂加入一定比例的鹼水、天然香精等原料，輕輕攪拌後入模成型。郭在製作手工皂時，向參與課程的學員說「手作這行很多眉角，但只要熟練、加入創意，就能從中找出一條專屬創業道路」。

郭嬡枚表示，其實從生活中培養興趣、持續學習，也能讓二度就業婦女的微型創業，還能改善生活。郭還說，手工皂投入成本較少，時間也能彈性管理，所以也能邊教音樂、邊經營手工皂品牌。

對於手做市場的競爭環境，郭嬡枚認為，「只要產品有新意，消費者就會買單」。他指出，以品牌與特殊造型是替產品加分的方法，例如，標榜對環境友善，或是加入文創精神。

郭講師鼓勵大家若進入手作產業，可用自身生活環境做靈感，不斷求新求變。在銷售策略，郭講師提醒要配合大眾的消費模式，規畫多種付款的方式，還能可不定期推出限量預購商品，提高消費者的購買慾望。

勞動部潮州就業中心主任表示，中心為增進待業者對產業的認識，邀請業界人士經驗分享，讓大家了解投入就業市場需具備的工作技能與特質，掌握未來就業趨勢。此外，勞動部提供『職場學習及再適應計畫』，鼓勵雇主進用二度就業婦女及其他不易就業的民眾，使其重返職場。

創業 勞動部 職場

延伸閱讀

潮州果農花11年馴化外來芒果品種 翡翠芒果顛覆想像

無薪假近3萬人大關 製造業是重災區

近三萬人無薪假 旅宿餐飲業趨緩、製造業災情持續擴大

獎勵青年？政府自爽？

相關新聞

高雄特搜隊 每天的訓練都是為救援做準備

他們是城市的守護者，災難現場，只要人命需要救助，幾乎就有他們的身影，上山下海、出入火場，以行動守護市民的安全。他們是高雄特搜隊。

法拍墾丁泊逸飯店今如鬼屋 房仲：2.2億買到還是划算

屏東縣車城鄉墾丁泊逸渡假酒店因積欠銀行逾2億元，去年4月日執行法拍，飯店合併員工宿舍首拍底價6.8億元，但一直乏人問津，...

緊急停水！ 北高雄近5萬用戶明天停水23小時

北高雄民眾注意，自來水公司七區管理處今天下午表示，大崗山水廠辦理「岡山區中山北路與岡燕路口1750管線緊急修漏」工程，明...

南部登革熱誘卵桶陽性率上升 黃偉哲盼區域聯防

疾管署公布，近日南部地區登革熱誘卵桶陽性率逐漸上升，台南市長黃偉哲表示，今年目前為止，外在環境不利，但內部管控是不錯的，...

注意！金門老兵召集令9/30日正式登場 邀你準時報到

備受老兵們期待與歡迎的金門老兵召集令今天確定時程，金門縣政府今天公告活動時間，將自9月3日（軍人節）起開始炒熱話題，主要...

潮州果農花11年馴化外來芒果品種 翡翠芒果顛覆想像

潮州果農潘連進引進泰國品種的芒果到台灣，花了11年的時間成功駕馭此品種，目前已種植多達2公頃多，今年1月開始陸續收成，他...

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

民進黨高雄市議員陳致中在定期會社政部門業務質詢時，詢問勞工局代理局長陳石圍「勞工局重點業務『北漂返鄉』努力1年半，有什麼...

私產古物提報 仍需所有人同意

古物來源很多元，以高雄市目前已登錄指定的古物來看，區分為「民眾自行提報」、「公有單位提報指定」、「考古發掘採集」、「民眾...

居家保母裝不裝監視器 陷兩難

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟昨質詢關注此議題，建議社會局輔導保母裝設雲端...

高市振興購物嘉年華 標案喊卡

高雄巿前市長韓國瑜任內推動振興購物嘉年華6月1日開跑，但代理市長楊明州上任後隨即將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理。民進...

十足目虹彩病毒入侵高雄 動保處緊急銷毀與消毒

「十足目虹彩病毒」入侵台灣養殖場，此病毒感染力強，會導致甲殼類的蝦、龍蝦、螃蟹致死率高達八成，防檢局指定抽驗高市14處養...

藍推曾麗燕補選議長 綠將在下周協商推人選

國民黨籍議員今齊聚高雄市黨部，因應許崑源議長驟逝，商討高雄市議會議長補選事宜，最後決議推舉議員曾麗燕擔任本屆議長補選人選...

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。