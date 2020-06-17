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注意！金門老兵召集令9/30日正式登場 邀你準時報到
備受老兵們期待與歡迎的金門老兵召集令今天確定時程，金門縣政府今天公告活動時間，將自9月3日（軍人節）起開始炒熱話題，主要活動則從9月30日至12月15日，縣府表示，早一點公告活動時間，就是要讓老兵們能提前開始規劃返金遊程。
金門老兵召集令活動自去年12月底結束迄今，老兵們反應非常熱絡，不少人都表示今年一定會再來參加本活動，縣府屢屢接獲老兵詢問今年的舉辦時間。
金門觀光處長丁健剛表示，今年度活動會先從9月3日(軍人節)起，以「戰地一條街」炒熱話題，地點選在烈嶼西方街，該處除了曾在6、70年代以經營軍人生意著名，如今年青人接手重新進駐，運用戰地資源、結合當地特色、轉化為新的文創、旅遊等體驗活動，縣府期許推動此一條街，打造成老兵愛、年輕人更愛，成為老兵全家一起共遊、金門最具戰地特色的代表街區。
觀光處表示，本次「2020金門老兵召集令」主活動，自9月30日至12月15日，只要符合申領資格就會贈送本年度專屬紀念酒品及神秘紀念品。另外也已經鼓勵地區旅行業者開設包含金東線、金西線、烈嶼線等一日專車遊程供老兵選擇，更推動各店家提供老兵專屬優惠方案、招攬商家進駐機場提供草綠服租借。
老兵召集令活動各項籌備工作如火如荼展開中，老兵最關注、最想收藏的專屬紀念品仍在設計中。相關資訊請上https://reurl.cc/g719Z4查詢，洽詢電話：082-324194。
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