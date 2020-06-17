潮州果農花11年馴化外來芒果品種 翡翠芒果顛覆想像

潮州果農潘連進引進泰國品種的芒果到台灣，花了11年的時間成功駕馭此品種，目前已種植多達2公頃多，今年1月開始陸續收成，他意識到芒果品種多元，為突顯不同品種特殊性，他期望透過「翡翠芒果」，來顛覆芒果愛好者的想像。

人稱「芒果精」的潘連進，種芒果經驗超過25年對芒果如數佳珍，也在農場種土芒果、愛文芒果、蜜雪、金煌等品種，最近成功上市的「翡翠芒果」更是他花11年的時間，才成功馴化的「翡翠芒果」。

潘連進指出，「翡翠芒果」為來自泰國的新品種，由於芒果綠皮黃肉因此取名為「翡翠芒果」，而該芒果從綠肉吃到黃肉，生吃清爽脆甜，熟吃帶有蜂蜜龍眼味，可全年生產，預料未來會是芒果界的「綠鑽石」。

潘連進說，泰國品種進到台灣需靠多年的經驗，剪枝修葉，加上肥培管理才能成功馴化，得以在今年穩定生產。

潘連進還說，翡翠芒果很特別，果皮是綠色即可鮮食，削皮後果肉脆甜有口感，如果要延長風味及貯藏期，則可冷藏慢慢後熟，果肉漸黃，甜度漸漸提昇，全熟後果肉不軟化，香氣十足，有蜂蜜龍眼味。

目前潘連進為全台唯一種植「翡翠芒果」的果農，他期望在品種多元的芒果中，以「翡翠芒果」來突顯不同品種特殊性，更期望「翡翠芒果」能顛覆芒果愛好者的想像，成為未來的芒果之星。