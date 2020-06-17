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陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市議員陳致中（右）在定期會社政部門業務質詢時，詢問勞工局代理局長陳石圍，「勞工局重點業務『北漂返鄉』努力1年半，有什麼實績？」陳石圍回應說，已有14人返鄉。本報資料照片
民進黨高雄市議員陳致中（右）在定期會社政部門業務質詢時，詢問勞工局代理局長陳石圍，「勞工局重點業務『北漂返鄉』努力1年半，有什麼實績？」陳石圍回應說，已有14人返鄉。本報資料照片

民進黨高雄市議員陳致中在定期會社政部門業務質詢時，詢問勞工局代理局長陳石圍「勞工局重點業務『北漂返鄉』努力1年半，有什麼實績？」陳石圍回應說，已有14人返鄉。陳致中反問，「這樣成績你滿意嗎？」韓前市長主推的政績，卻只有這樣成績，還有很大進步空間。

陳石圍說，前年9月18日勞工局設立服務台以來，已服務北漂青年返鄉個案56人次，已有14人返鄉，其他還在協助中。

陳致中關心「北漂返鄉政策有沒有說到做到」，他說，韓前市長主推的政策，持續1年半竟只有14人返鄉，顯然沒有足夠誘因、環境條件 等。陳石圍說，接下來會加強跨單位合作，家庭因素、勞動條件等，也都是北漂青年是否願意返鄉工作的考量因素。

北漂 勞工局 陳致中

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