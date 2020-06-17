聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人
民進黨高雄市議員陳致中在定期會社政部門業務質詢時，詢問勞工局代理局長陳石圍「勞工局重點業務『北漂返鄉』努力1年半，有什麼實績？」陳石圍回應說，已有14人返鄉。陳致中反問，「這樣成績你滿意嗎？」韓前市長主推的政績，卻只有這樣成績，還有很大進步空間。
陳石圍說，前年9月18日勞工局設立服務台以來，已服務北漂青年返鄉個案56人次，已有14人返鄉，其他還在協助中。
陳致中關心「北漂返鄉政策有沒有說到做到」，他說，韓前市長主推的政策，持續1年半竟只有14人返鄉，顯然沒有足夠誘因、環境條件 等。陳石圍說，接下來會加強跨單位合作，家庭因素、勞動條件等，也都是北漂青年是否願意返鄉工作的考量因素。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言