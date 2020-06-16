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居家保母裝不裝監視器 陷兩難

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄報導
民進黨高雄市議員郭建盟昨天在社政部門質詢時，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供
民進黨高雄市議員郭建盟昨天在社政部門質詢時，建議社會局輔導保母裝設兼顧保母隱私與幼童安全的雲端視訊紀錄器。圖／郭建盟提供

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟昨質詢關注此議題，建議社會局輔導保母裝設雲端視訊紀錄器，並向中央爭取經費補助。高雄市社會局代理局長謝琍琍說，此事涉及隱私、保母感受等，可行性仍待進一步討論評估。

高雄市保母協會表示，有些個人居家式托育的保母，不想在托育場所裝監視器，若家長有要求，那寧可不帶，保母和家長雙方是建立在彼此信任基礎上。居家保母陳小姐說，「若執意要居家保母裝監視器，那把孩子送公托就好了啊！」

也有年輕保母認為，如果公部門有補助在托育場所裝監視器，也許會增加一些誘因，但在居家環境裝監視器，仍有些怪怪的，會讓人不自在。

郭建盟說，他聽到很多父母、保母各種正反意見，就像行車紀錄器，平時錄而不用，肇事後雙方各說各話，調閱影像能還原爭議，釐清真相，確保彼此權益。他比較直播型監視器與雲端視訊紀錄器，發現後者較能兼顧保母隱私與幼童安全，建議以輔導、補助、標註三措施推動，政府輔導保母裝雲端視訊紀錄器，社會局向中央爭取經費補助裝設費用，也建議在保母網站標示註明此保母提供雲端視訊紀錄器等，達到保母、父母與幼童三贏。

「居家托育場所裝設監視器，不見得能遏阻壞保母，卻可能傷害到好保母的感情。」輔英科技大學幼兒保育暨產業系主任李興寧表示，托嬰中心規定一定要裝監視器，卻仍會發生虐嬰事件；居家托育保母已經過社會局的嚴格審核，並有不定期訪視，有一定素質，且家長與居家保母多基於互相信任，裝監視器不會增加托育品質，有時反而是一種不信任，家長和保母關係一旦有裂痕，就很難修復。

李興寧說，有些家長選擇居家保母，可能是因為上班時間考量，或是抽不到公托，社政單位可努力方向是增加公托服務，為家長和保母提升支持系統功能，意義會遠大於要居家保母裝監視器。

保母 托育 高雄市

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