居家保母裝不裝監視器 陷兩難

居家保母托育場所該不該裝監視器，父母與保母有正反意見。民進黨高雄市議員郭建盟昨質詢關注此議題，建議社會局輔導保母裝設雲端視訊紀錄器，並向中央爭取經費補助。高雄市社會局代理局長謝琍琍說，此事涉及隱私、保母感受等，可行性仍待進一步討論評估。

高雄市保母協會表示，有些個人居家式托育的保母，不想在托育場所裝監視器，若家長有要求，那寧可不帶，保母和家長雙方是建立在彼此信任基礎上。居家保母陳小姐說，「若執意要居家保母裝監視器，那把孩子送公托就好了啊！」

也有年輕保母認為，如果公部門有補助在托育場所裝監視器，也許會增加一些誘因，但在居家環境裝監視器，仍有些怪怪的，會讓人不自在。

郭建盟說，他聽到很多父母、保母各種正反意見，就像行車紀錄器，平時錄而不用，肇事後雙方各說各話，調閱影像能還原爭議，釐清真相，確保彼此權益。他比較直播型監視器與雲端視訊紀錄器，發現後者較能兼顧保母隱私與幼童安全，建議以輔導、補助、標註三措施推動，政府輔導保母裝雲端視訊紀錄器，社會局向中央爭取經費補助裝設費用，也建議在保母網站標示註明此保母提供雲端視訊紀錄器等，達到保母、父母與幼童三贏。

「居家托育場所裝設監視器，不見得能遏阻壞保母，卻可能傷害到好保母的感情。」輔英科技大學幼兒保育暨產業系主任李興寧表示，托嬰中心規定一定要裝監視器，卻仍會發生虐嬰事件；居家托育保母已經過社會局的嚴格審核，並有不定期訪視，有一定素質，且家長與居家保母多基於互相信任，裝監視器不會增加托育品質，有時反而是一種不信任，家長和保母關係一旦有裂痕，就很難修復。

李興寧說，有些家長選擇居家保母，可能是因為上班時間考量，或是抽不到公托，社政單位可努力方向是增加公托服務，為家長和保母提升支持系統功能，意義會遠大於要居家保母裝監視器。