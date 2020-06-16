高市振興購物委外標案喊卡 擬重新公告招標

高雄市振興購物嘉年華委外標案喊卡，擬重新公告招標案主要是採購黃金及汽車等。綠營質疑有諸多疑點，要求政風處介入；藍營認為目的為挽救庶民經濟，發包不順利不代表有問題。

前高雄市長韓國瑜推出「振興購物嘉年華」，遭質疑尚未招標先起跑，且委外標案首次招標就流標，代理市長楊明州上任後將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理，引發外界議論。

楊明州今天在召開上任後的市政會議前接受媒體採訪表示，由法制局等協助經發局檢視相關的招標流程，外界所質疑的一定要釐清。有一部分會檢討，一部分會繼續辦下去，最重要的是不要失信於民，並兼顧法令。

經發局代理局長王宏榮說明，經發局原規劃標案是新台幣4900萬元委外標，包括2000萬元的禮品、2500萬元的振興券及400萬元的相關行政作業等，因計畫內容變更，所以依據採購法第48條廢標並重新檢討需求再行招標。為了不失信於民，重新修正採購內容，重新招標約2000萬元，盼下星期可公告招標，以採購黃金、汽車為主，至於振興券的回收兌換作業及摸彩相關活動，由經發局人員自辦。

至於禮品採購方面，王宏榮表示，市府可以依循共同供應契約，就是過去政府單位有相同的採購案例，將直接採購且不必再公告招標；如果有非共同供應契約內容再依採購法辦理招標。

王宏榮指出，這筆由促進產業發展基金舉辦的振興購物嘉年華活動，盼重新招標讓振興購物活動可繼續進行。

這起振興購物嘉年華因遭質疑尚未招標就先起跑，引發議論。民進黨高市議員黃文益表示，嘉年華活動6月1日上路前就被質疑有諸多疑點，現在出現大轉彎，顯然是倉促上路，當時根本沒有急迫理由的正當性，唯一的理由是6月6日罷韓投票前大撒幣救韓國瑜聲勢。

民進黨高市議員郭建盟也在議會質詢時指出，5000萬元活動經費分批採購，且「先上車後補票」，其中黃金已先抽、標案後決標等違法疑慮，要求政風處介入。

而國民黨高市議員陳麗娜認為後疫情時期各縣市政府加碼拚經濟，韓國瑜團隊規畫這起活動目的是要挽救庶民經濟，提振民間經濟活力，立意良善，而高市負債嚴重還擠出這些經費帶頭刺激經濟，非常不容易，發包不順利不代表有問題，如果認為有弊案就移送調查。