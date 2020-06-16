韓國瑜任內北漂返鄉 高市勞工局媒合成功14人

民主進步黨高雄市議員陳致中今天質詢指出，前高雄市長韓國瑜任內的北漂返鄉政見成績如何。高雄市勞工局代理局長陳石圍表示，北漂專業服務台成功媒合14人返鄉就業。

陳致中下午在高雄市議會質詢勞工局有關北漂返鄉服務就業成效，陳石圍說，北漂回高雄工作，除高雄市青年局外，勞工局去年9月18日設立北漂專業服務台，截至6月14日累計服務56人次，其中成功媒合14人返鄉就業，勞工局去年也辦理北漂徵才，未來將持續列為重點工作。

陳致中追問，「你覺得這樣滿意嗎？」陳石圍答詢，「當然不滿意，還是有很多努力地方」。

陳致中表示，北漂返鄉是韓國瑜任內主推的政績之一，如果勞工局迄今只有成功媒合14人，如何對市民交代？勞工局應加倍努力，急起直追。

陳石圍回答，市府內部有討論跨單位合作辦法，例如經發局加快產業轉型，或盡量可能找一些高階工作機會，讓北漂青年願意回來。年輕人願不願意回來，最主要關鍵在於高雄的勞動條件及機會。

陳致中隨後指出，「返鄉變反撲」，本來很多年輕人在2018年市長選舉時「投韓」，6月6日卻改「投罷韓」，這代表北漂返鄉政見跳票，沒有做到。

勞工局事後補充表示，陳石圍在議會提供的數據是北漂族接洽服務專台協助的個案數，返鄉求職者並非只有公立就服機構求職管道，因此成功媒合的北漂返鄉就業者應不只14人。