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十足目虹彩病毒入侵高雄 動保處緊急銷毀與消毒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市一處螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，工作人員將染疫螯蝦放入不透水袋內。圖／高市動保處提供
高市一處螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，工作人員將染疫螯蝦放入不透水袋內。圖／高市動保處提供

「十足目虹彩病毒」入侵台灣養殖場，此病毒感染力強，會導致甲殼類的蝦、龍蝦、螃蟹致死率高達八成，防檢局指定抽驗高市14處養殖場，其中位於田寮的螯蝦養殖場出現陽性反應。高市府動保處表示，昨天已會同海洋局向業者價購，並完成清場與消毒，銷毀數量合計為8台斤，其餘養殖場沒有遭到感染。

螯蝦又稱澳洲小龍蝦，台灣傳出養殖場感染「十足目虹彩病毒」，新北、新竹、南投、雲林、高雄、屏東等地螯蝦養殖場都有疫情傳出。

高雄市府動保處長葉坤松指出，大陸已出現十足目虹彩病毒疫情，防檢局指定高雄市抽驗14處養殖場，其中田寮區一處螯蝦場呈現陽性反應，動保處昨會同海洋局前往養殖場收購，並將8台斤（4.8公斤）螯蝦送至化製場銷毀，目前養殖埸已完成清場與消毒，其餘抽驗場沒有驗出病毒。

高市一處螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，工作人員將染疫螯蝦放入不透水袋內。圖／高市動保處提供
高市一處螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，工作人員將染疫螯蝦放入不透水袋內。圖／高市動保處提供

抽驗 疫情 高雄市

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