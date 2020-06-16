緊急停水！ 北高雄近5萬用戶明天停水23小時

北高雄民眾注意，自來水公司七區管理處今天下午表示，大崗山水廠辦理「岡山區中山北路與岡燕路口1750管線緊急修漏」工程，明天（17日）中午12點至6月18日上午11點，岡山、路竹、阿蓮、彌陀等區共4萬8572戶須停水23小時，提醒民眾預先儲水因應。

自來水公司七區管理處表示，因新亞工程公司施作公共工程時不慎毀損台灣自來水公司第七區管理處1750 SP管線，此起工程意外導致水管漏水，明天中午12點起要進行修復工程，含施工及復水需要23小時。

水公司指出，岡山區、路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里）、阿蓮區、彌陀區，共4萬8572戶停水23小時，另有梓官區1339戶是水壓降低區域。用戶若要需要可打免付費客服電話：1910，或者電洽岡山服務所: 07-6222814 、路竹服務所: 07-6934819。