安心旅遊補助7月上路 現在遊金門正是好時機
安心旅遊補助即將在7月上路，金門縣府觀光處也特別號召整合民間業者，與縣府公部門資源遊程結合，7月1日起縣府將推出全新「親子嘉年華」觀光活動，有一日農夫體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿到實境營區水彈槍射擊體驗等，盼打響金門疫後觀光第一炮。
縣府觀光處說明，現在遊金門正是好時機，安心旅遊的各項優惠活動將在7月1日正式上路，其中自由行旅客住宿優惠活動期間自7月1日起至10月31日止，凡入住參與本活動之合法旅宿業，每房每日可折抵新台幣1千元，每一身分證字號限使用一次，離島再加碼多補助一次。
觀光處說，此次的優惠活動不分平、假日皆可入住使用，基本、加碼補助也不分使用順序，使用上更彈性、更方便，搭配同樣在7月1日登場的金門親子嘉年華。
為讓轄內旅宿業者更了解本次優惠活動內容，縣府近日也針對自由行旅客住宿優惠活動舉辦說明會，吸引近200人前來參加。 觀光處表示，這次住宿優惠活動本縣分配補助金額如使用達80%以上，會積極向中央爭取加碼補助經費，希望業者都能做好準備，以延續去年秋冬補助所創造的佳績。
自由行旅客自6月18日下午2時起可至台灣旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw）連結至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區（網址：https://funtour.tbroc.gov.tw）查詢有參加本活動的觀旅館、旅館或民宿，或可致電觀光處洽詢活動詳情，電話：082-324174。
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