高市振興嘉年華委外標案喊卡 經發局解釋是這個原因

前高雄市長韓國瑜推動振興購物嘉年華，6月1日開跑，但委外標案第一次招標卻流標，代理市長楊明州上任後立將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理。經發局代理局長王宏榮說，因為已先辦理，導致內容變更，依採購法決定廢標。

王宏榮說，後疫情時代，中央或地方政府都有類似的振興計畫活動，尤其是針對那些衝擊最大的餐飲、旅宿、夜市等，有一個憑消費滿500元的發票登錄摸彩，但很多夜市、攤商沒發票，就推出抵用券，還有抽獎需要採買獎品、禮品等。

王宏榮說，政策6月1日超前部署推動，也依法來把該案簽辦，一切合乎法令，但就是6月1日流標，就只有1家投標，不滿3家。雖流標，政府不能失信於民，照計畫天天抽抵用券、周周抽黃金等。

王宏榮說，此前有媒體和民代質疑標案還沒標，就開始做，但本來是想說，做到標案出去，再來修約等。但後來檢討發現，在採購法上，計畫內容已有變更，要依法停辦，就是廢標。

他解釋說，原本委外標案內容是採購獎品、抽獎等，但市府已先做了，已有先抽獎等，導致委外內容部分變更，依採購法得停止，就是委外標案喊停的主要原因。

王宏榮說，委外標案停辦後，經發局自己辦理，人力部分，如夜市就由市管處處理，包括未來回收抵用券、跟攤商的聯繫等；商圈就由商行科負責，人力全部投進去，把活動照常辦出來、完成活動，所以人力沒問題。

對於採購的部分，王說，原本委外的標案大部分是採購，但現在變成黃金也好、汽車也好等要摸彩的獎品，要自行購買。經發局評估完，有些可用共同供應契約，不開標，直接跟廠商購買獎品，如汽車等直接買，省掉招標程序，而很多政府機關也都是用共同供應契約的方式。

雖然活動辦理不招標，改由經發局全部自行處理，但王強調，活動效應沒有減少，原本對外宣布的抽獎等也都不打折。他指出，截至6月14日，民眾登錄發票抽獎的發票金額大概已1億300多萬。