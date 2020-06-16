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振興嘉年華委外標案喊卡 藍綠議員各有看法
高雄市前巿長韓國瑜任內推動的振興購物嘉年華，6月1日開跑，代理市長楊明州上任後將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理，引起討論。
民進黨高雄市議員黃文益說，振興嘉年華活動上路前就被質疑有諸多疑點，如今出現大轉彎，顯然是啟動前沒有準備好、倉促上路，當時根本沒有急迫理由的正當性，唯一的急迫理由是罷免投票前夕要救韓市長聲勢。
黃文益質疑，振興嘉年華究竟是韓團隊留下的爛攤子還是弊案，市民自有公評，要求該徹查就徹查，該究責就究責，也建議可評估讓活動先暫停，讓採購流程繼續走完，否則若由經發局公務員自行處理如此大型活動，執行會相當棘手。
國民黨市議員陳麗娜說，韓團隊當時策畫振興嘉年華的出發點、立意是好的，目的是要挽救庶民經濟，提振民間經濟活力，發包不順利不代表就是有問題，別隨意汙名化。陳麗娜表示，後疫情時代，各縣市政府都在拚復甦經濟元氣，高雄市負債如此嚴重，還能擠出一點經費帶頭刺激經濟，總不能「要馬兒好又要馬兒不吃草」、「沒作為要罵有作為也有話講」。
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