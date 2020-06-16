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輔英科大開設大金空調經銷商菁英班 挑戰百萬年薪

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科技大學與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」及「高雄區人力平台」。圖／輔英科大提供
輔英科技大學與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」及「高雄區人力平台」。圖／輔英科大提供

輔英科技大學是南部第一家成立冷凍空調技能檢定考場的大學，今天與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」及「高雄區人力平台」，由業師協助職安系學生研習最新技能，畢業後有機會升任技術菁英，也可以接受輔導創業當老闆。

輔英科大校長顧志遠與大金空調南部七家經銷商團隊，包括勇勝科技負責人陳清風、廣鎰電器企業鄭忠仁、力利企業鄭旭君、群傑興業林文章、丰栢企業吳春福、明沂國際陳慶全、冠宸電器羅冠凱，簽定人才培育合作。他表示，學校環境與生命學院職業安全衛生系，是南部大學第一家成立冷凍空調技能檢定考場，培育學生職安管理及環控雙專長的實作技能，這次與七家企業簽訂人才培育合作，就是落實「務實致用產學鏈結」教育目標，培育產業所需人才。

DAIKIN大金空調總代理「和泰興業」高雄區營運長謝吉春表示，冷凍空調業過去俗稱「黑手」，已今非昔比，這行業需要很專業技術，賺的是技術財。以大金空調經銷商為例，空調師傅年薪百萬比比皆是，這次參加簽約的群傑興業負責人林文章，不到30歲就創業當老闆。

勇勝公司負責人陳清風說，目前台灣辦理冷凍空調技能訓練的學校很少，輔英學生經菁英班培養，累積理論、實務及經驗，畢業後經公司考評通過，留任至少月薪4萬元以上，並協助在個人生涯上開創一番事業。

輔英科大環境與生命學院院長林清和表示，大金空調經銷商菁英班預計每年甄選職安系15至20名大二學生參加，並請大金空調技師擔任業師，教授學生最新機種設計、安裝及維修技術，大四再安排學生至經銷商團隊進行全年有薪實習，畢業後通過考評即可留任，或續升任技術領導菁英，甚至輔導創業，成為新經銷商老闆。

職業安全衛生系主任鄭立新說，校方已安排7名應屆畢業生及17名大二學生，進行畢業生就業媒合及空調菁英班甄選，啟動人力平台合作計畫。

輔英科技大學與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」及「高雄區人力平台」。圖／輔英科大提供
輔英科技大學與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」及「高雄區人力平台」。圖／輔英科大提供

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