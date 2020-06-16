藍議員籲招攬韓國瑜團隊 中市府：努力拚市政

前高雄市長韓國瑜罷免通過日前已解職，台中市議員李中今天建議台中市長盧秀燕可借用韓團隊，才能在2年後的市長選舉連任成功，台中市政府回應，市府團隊正努力推廣各項市政。

台中市政府回應，目前市政團隊正努力各項市政的推廣，包含從年初至今的防疫工作落實、大智路貫通工程、雙十公車、辦理購物節帶動消費，創造民間和業者雙贏等，市府將會繼續努力市政。盧秀燕僅微笑，在座的市府官員則是正襟危坐。

台中市議會今天召開定期會，國民黨籍市議員李中指出，台中購物節7月1日將登場，但台中購物節的APP根本「空洞」，市府團隊未整合，各局處未做出像樣的旅遊導引，他痛批，市府團隊「亂成一團，不像一隊」。

李中表示，為政之道興利、除弊，中市府團隊都不足，一級主管的表現，不要說能幫盧秀燕加分，常做扣分的動作。不過現在人才很多。李中推薦韓國瑜的團隊，他拿出韓團隊一級主管的名單指出，從媒體報導上，看到韓團隊一級主管在高雄做出的貢獻。

李中說，盧秀燕必須強化團隊，這樣才能夠在2年半後的市長選舉連任成功，「你現在做好的，很難加分，做不好的很容易扣分」，如何守住上次拿的票數，強化團隊很重要。

但民進黨籍市議員江肇國表示，2018年，韓國瑜是全國最紅的政治人物，當然吸引不少的人才追隨，大家都想跟著禿子走，沒人想跟著燕子。韓國瑜被罷免後，大家又想去招攬他的團隊人員，這一年多來，這些人員是否也被韓國瑜的積習所影響，已經失去原本的專業與熱情，「這是盧秀燕需要去思考與觀察的」。

他呼籲，不要想要招攬人才，卻招來一批不適宜的人，畢竟台中已經沒有時間再繼續蹉跎了。