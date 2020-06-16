快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化執政團隊 台中議員建議盧秀燕向韓國瑜借將

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中建議市長盧秀燕，大膽向韓國瑜借將。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中建議市長盧秀燕，大膽向韓國瑜借將。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今天表示，當前的市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」強烈建議盧秀燕市長要勇敢向前高雄市政府前團隊「借將」強化執政團隊，才能讓連任之路順遂。

李中表示，經發局準備在7月1日起推出「第2屆台中購物節」活動，各局、各區公所的官網表面上有這個活動的連結，各局卻未利用帶動整個台中市的旅遊購物，他認為「市府亂成一團不像一隊」各行其是，沒有整合各局力量配合經發局。

舉例來說，購物節應該要吸引其他縣市民眾來台中購物，增加台中旅宿業者住房率丶商家的銷售額，但也未見與台中購物節結合。

台中購物節的app，在探索地圖頁面中，藝文知性探索關卡只有一個，休閒農遊的關卡也只有一個，難道經發局不知道要和文化局合作，趁機推銷台中的文化景點與7丶8月文化活動，經發局應與農業局聯繫，具體推動農業休閒與農產品銷售？

經發局新聞稿中提及的六大主題活動，在首頁並沒有直接出現，反而是出現民眾最不關心的記者會新聞，另外，點入「合作店家」頁面，也沒有出現經發局在新聞稿中提及的百貨量販、連鎖零售等店家資訊，點入個別店家資訊後，優惠方案目前一片空白；今天已經是6月16日了，這樣的app竟然敢上線真的很可笑。

李中指出，台中坊間對不少一級主管的表現感受不是很好，高雄市前市長韓國瑜團隊在市政建設頗受好評，因此，他建議盧市長思考，大膽借將用有戰鬥力的人才強化台中團隊，這樣子才能讓她在兩年半後的市長選舉連任成功。

台中市 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

林右昌讚陳其邁升級2.0 和韓國瑜選時不可同日而語

台中肉品市場不再拍賣屠宰 轉型運銷觀光市場

幫281萬市民出振興券千元？ 盧秀燕：會產生排擠效應

北區肉品巿場拆建案拍板 盧秀燕：吃豬不必自己殺豬

相關新聞

高市振興嘉年華委外標案喊卡 經發局解釋是這個原因

前高雄市長韓國瑜推動振興購物嘉年華，6月1日開跑，但委外標案第一次招標卻流標，代理市長楊明州上任後立將委外標案喊卡，改由...

日環食金門十大浪漫觀賞景點票選 第一名在這裡

6月21日是本世紀最後一次日環食！全國最早、最美日環食在金門，金門縣政府觀光處在臉書特別舉辦「日環閃耀金門」十大浪漫觀賞...

振興嘉年華委外標案喊卡 藍綠議員各有看法

高雄市前巿長韓國瑜任內推動的振興購物嘉年華，6月1日開跑，代理市長楊明州上任後將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理，引起討...

輔英科大開設大金空調經銷商菁英班 挑戰百萬年薪

輔英科技大學是南部第一家成立冷凍空調技能檢定考場的大學，今天與大金空調高雄區經銷商策略聯盟，開設「大金空調經銷商菁英班」...

強化執政團隊 台中議員建議盧秀燕向韓國瑜借將

台中市議員李中今天表示，當前的市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」強烈建議盧秀燕市長要勇敢向前高雄市政府前團隊「借將」強化...

鹽埔漁港火燒船災損逾2億 莊瑞雄：燒出災防管理問題

屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，損失金額逾2億元；初步調查，1艘正...

跨域就業津貼助新鮮人跨越高屏溪找到理想職缺

屏東青年林琮翊畢業後求職路艱辛，直到透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供「青年跨域就業津貼」，讓他減輕到外縣市求職時所...

送信41年 高雄郵務士：送口罩、酒精最有意義

全台各地郵局在防疫期間運送口罩與酒精，工作繁重且責任重大，高雄郵局每天要將300萬片口罩運送至屏東、台東、外島澎湖與金門...

高雄環保局：周三前炎熱少雨 南風強空氣好

天氣愈來愈炎熱，酷暑難耐，高雄市環保局說，過去數天，台灣附近是由太平洋高壓所帶來的偏南風、西南風控制，各地幾乎都是炎熱天...

化身柯南 赴科工館找真相

日本超人氣「名偵探柯南科學搜查展」，今天起至9月13日在高雄科工館展出。昨天試營運，邀請了柯南人偶和角色COSER同樂，...

各行各業／個性化+高質感 他做精品夾腳拖

繽紛T恤和夾腳拖，是年輕人到屏東墾丁度假的基本裝備，10年在墾丁開創「Step Up 客製化夾腳拖」的郭明俊，憑藉過去從...

高師大原民運動體驗日 擲矛烤山豬

高雄師範大學「運動競技與產業學士原住民專班」昨天在和平校區田徑場，辦「原住民傳統體育運動文化校園體驗日～『原』來是這樣」...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。