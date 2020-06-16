強化執政團隊 台中議員建議盧秀燕向韓國瑜借將

台中市議員李中今天表示，當前的市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」強烈建議盧秀燕市長要勇敢向前高雄市政府前團隊「借將」強化執政團隊，才能讓連任之路順遂。

李中表示，經發局準備在7月1日起推出「第2屆台中購物節」活動，各局、各區公所的官網表面上有這個活動的連結，各局卻未利用帶動整個台中市的旅遊購物，他認為「市府亂成一團不像一隊」各行其是，沒有整合各局力量配合經發局。

舉例來說，購物節應該要吸引其他縣市民眾來台中購物，增加台中旅宿業者住房率丶商家的銷售額，但也未見與台中購物節結合。

台中購物節的app，在探索地圖頁面中，藝文知性探索關卡只有一個，休閒農遊的關卡也只有一個，難道經發局不知道要和文化局合作，趁機推銷台中的文化景點與7丶8月文化活動，經發局應與農業局聯繫，具體推動農業休閒與農產品銷售？

經發局新聞稿中提及的六大主題活動，在首頁並沒有直接出現，反而是出現民眾最不關心的記者會新聞，另外，點入「合作店家」頁面，也沒有出現經發局在新聞稿中提及的百貨量販、連鎖零售等店家資訊，點入個別店家資訊後，優惠方案目前一片空白；今天已經是6月16日了，這樣的app竟然敢上線真的很可笑。

李中指出，台中坊間對不少一級主管的表現感受不是很好，高雄市前市長韓國瑜團隊在市政建設頗受好評，因此，他建議盧市長思考，大膽借將用有戰鬥力的人才強化台中團隊，這樣子才能讓她在兩年半後的市長選舉連任成功。