鹽埔漁港火燒船災損逾2億 莊瑞雄：燒出災防管理問題
屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，損失金額逾2億元；初步調查，1艘正在裝潢和整補的漁船，疑電線走火起火，船隻纜繩被燒斷後漂移波及鄰近漁船。立委莊瑞雄到場關心，要求進駐多功能消防船外，也質疑相關單位未落實災防管理，要求相關部會提出檢討報告。
發生連環漁船火警的位置在客運碼頭附近泊區，遭大火燒毀的「兆億三八八」、「東鴻二二二」、「昇鎰興一一八」、「振東益」及「豐海二二」是CT4噸級至CT5噸級的大型遠洋延型繩釣漁船，最近陸續返港整補，2艘膠筏來不及移泊慘遭波及；今天上午3艘漁船仍在悶燒，消防人員在旁持續灌水降溫警戒。
據初步調查，停泊於鹽埔漁港內突堤碼頭的1設漁船先是冒出濃密黑煙，隨後竄出火苗起火燃燒，起火船隻的纜繩被燒斷，船隻漂移鄰近漁船停泊處，因船身和船上有大量易燃物，大風又助長火勢快速蔓延，造成連環火燒船，消防和海巡署人員即使在陸海兩地分頭灌救，短時間還是擋不住熊熊火勢。
受損船筏的船籍分屬屏東縣與高雄市，地方政府和區漁會表示將協助船東向保險公司申請理賠，並向農委會爭取救助金。
「這場連環火燒船燒出不少問題！」立委莊瑞雄說，鹽埔漁港是第一類的大型漁港，不管是本國籍或外籍船員，平時應有基本的火災緊急應變處理演練，為何會發生如此嚴重的連環火燒船，原因值得深究，他已要求農委會漁業署、交通部等相關單位事後提出災防管理的檢討報告，同時派駐多功能消防船，以備不時之需。
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