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跨域就業津貼助新鮮人跨越高屏溪找到理想職缺

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「青年跨域就業津貼」幫助居住在屏東的琮翊，順利在高雄找到工程師一職。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供
「青年跨域就業津貼」幫助居住在屏東的琮翊，順利在高雄找到工程師一職。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供

屏東青年林琮翊畢業後求職路艱辛，直到透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供「青年跨域就業津貼」，讓他減輕到外縣市求職時所需的交通費用，也順利在短時間內找到機電設計研發的相關職業，得以從中發揮專長。

林琮翊大學時期便對資訊工程相當有興趣，鑽研韌體領域也順利從研究所畢業。直到畢業後，回到屏東，卻發現所學能對應的產業稀少，且韌體開發的職缺也不多，因此，足足待業4個多月，仍無法找到理想的工作，便前往屏東就業中心尋求協助。

林琮翊到就業中心時，服員建議他到可找外縣市的求職，而且可透過青年跨域津貼給予協助。

在「求職交通津貼」的幫助下，林琮翊得以放寬求職的區域，也替他減輕到外縣市求職時所需的交通費用。在就業中心的幫助下，林琮翊今年4月時，找到高雄機電設計研發的職缺，同時也是他理想中的韌體設計工程師。

林琮翊說，他相當喜歡現在公司的環境，今年因疫情影響，求職相對艱辛，鼓勵剛出社會的新鮮人，可多利用相關補助減輕求職時的壓力。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，目前為畢業求職旺季，若有意願到外地工作，但是擔心負擔過大的新鮮人，可向各就業中心洽詢「青年跨域就業津貼」，也可撥電話07-8210171諮詢相關補助方案。

求職 青年 屏東

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