送信41年 高雄郵務士：送口罩、酒精最有意義

全台各地郵局在防疫期間運送口罩與酒精，工作繁重且責任重大，高雄郵局每天要將300萬片口罩運送至屏東、台東、外島澎湖與金門等地，從幹部到基層，全都加班配送口罩。慈濟基金會感謝高雄郵局防疫貢獻，今早致贈1900份「福緣袋」給郵局人員，感恩郵局人員防疫辛勞。

高雄郵局負責大高雄六家口罩工廠收貨與運送，每天要處理300萬片口罩，載運屏東、台東、外島澎湖與金門，再將口罩配送到高市660家健保特約藥局與衛生所，直至6月9日，共配送6908萬片口罩，每天動員人數275人，工作量繁重。

今天上午10點，慈濟慈善事業基金會在高雄郵局大禮堂舉辦「感恩綠衣天使活動」，基金會副執行長劉銘達率眾出席，基金會人員90度鞠躬贈送「福緣袋」給上收、處理、封發等單位代表人員，內有「福慧珍粥」、「香積飯」、「靜思榖糧」及「五榖粉」等保健食物。

高雄郵局局長吳信陵說，任職郵局30多年，第一次擔負運送口罩與酒精這種防疫物資，中華郵政公司肩負國家政策使命及社會責任，感謝慈濟關心郵務人員，同仁也會滿懷感恩珍惜福緣袋。