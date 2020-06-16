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振興購物嘉年華 楊明州：兼顧法令及勿失信於民

中央社 / 高雄16日電

高雄市韓國瑜任內推出「振興購物嘉年華」，遭質疑尚未招標先起跑。代理市長楊明州上任後，確定委外標案喊卡，改由市府自行續辦。楊明州今天說，要兼顧法令及勿失信於民。

韓國瑜遭罷免去職，楊明州13日接任代理市長，今天上午9時首度召開上任後擴大市政會議，並於會前接受媒體採訪「振興購物嘉年華」相關議題。韓國瑜主政時的市政會議於上午10時召開。

楊明州表示，由法制局等協助經發局檢視相關的招標流程，因為倉促上路或是外界所質疑的一定要釐清。他曾說過行政程序的正義很重要，這一部分法制局目前幫忙經發局，而經發局也有發布新聞稿表示這個標案可能檢討的結果是不是有一些瑕疵會暫停。

楊明州表示，政策都有延續性，對於市民的承諾市府一定要做到，不管換了市長，市府會接續辦下去。所以有一部分會檢討，一部分會繼續辦下去，但最重要的就是不要失信於民，並兼顧法令。

在「振興購物嘉年華」活動中有辦理抽黃金、抽汽車，楊明州說，他認為既然有一個共同供應契約，或許就不需要用招標的方式，這個方式都可以檢討。

楊明州表示，在後疫情的時代，不管是中央的三倍券，各地方政府也有促銷加碼措施，為吸引其他縣市朋友到高市來觀光旅遊也有一些加碼措施，只要能夠促進高雄經濟的振興和能夠促進高雄的觀光，他都支持。

高雄市政府動用促產基金新台幣5000萬元，自6月1日至8月31日，針對商圈、夜市提出「振興購物嘉年華」活動，但遭外界質疑倉促上路，5月22日才上網公告，6月1日決標，得標後隔天就馬上執行，意圖趕在6月6日罷韓案投票前上路。

但是，其中的4900萬元購買獎品、宣傳的標案，6月1日只有一家廠商投標，不符首標須有3家以上廠商投標的規定，宣告流標；6月8日第二次投標，有一家廠商投標，依採購法規定，只要有一家廠商投標即可，接著將進入資格審查。

由於招標案鬧得沸沸揚揚，楊明州與經發局等討論後，認為活動是為了刺激消費，因此決定續辦，但招標過程確實過急，引發外界質疑，決定委外標案喊卡，改由市府經發局自行辦理，不會影響已中獎民眾的權益。

楊明州 韓國瑜 高雄市

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