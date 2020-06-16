高雄市政會議恢復9時召開 楊明州：勿政治化

前高雄市長韓國瑜遭罷免去職，代理市長楊明州13日接任，今天上午9時首度召開上任後市政會議，對於媒體提問韓國瑜主政時是10時召開，楊明州希望外界不要政治化。

楊明州上任後除恢復上班日上午8時召開晨會，今天首度的市政會議也恢復上午9時召開，他在會前接受媒體聯訪，媒體提問韓國瑜主政時是10時召開，為何現在改9時。

楊明州說，他要跟社會大眾誠懇報告，他沒有刻意要跟誰不同，這是根據他個人的作息、習慣，根據他個人36年來開會的判斷，因為他8時要開晨會，開完接續9時開市政會議，這是時間軸的順序。

他表示，誠懇希望社會大眾不要連辦公室地點、開會時間、使用高雄市徽等都政治化看待，只要跟韓國瑜不一樣，就好像有針對性，拜託大家不要這樣。

主持市政會議時，楊明州拜託市府局處及38區區長，在代理的2個月期間幫他順利推動市政，為民服務工作不要間斷，順利交棒給補選市長。

今天市政會議由工務局報告今年防颱整備，水利局報告防汛整備及易淹水地區改善情形，衛生局報告登革熱、漢他病毒出血熱等疫情。