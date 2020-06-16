快訊

泰國版「我不能呼吸」？37歲男子遭黑衣人持槍綁架

高雄市政會議恢復9時召開 楊明州：勿政治化

中央社 / 高雄16日電

高雄市韓國瑜遭罷免去職，代理市長楊明州13日接任，今天上午9時首度召開上任後市政會議，對於媒體提問韓國瑜主政時是10時召開，楊明州希望外界不要政治化。

楊明州上任後除恢復上班日上午8時召開晨會，今天首度的市政會議也恢復上午9時召開，他在會前接受媒體聯訪，媒體提問韓國瑜主政時是10時召開，為何現在改9時。

楊明州說，他要跟社會大眾誠懇報告，他沒有刻意要跟誰不同，這是根據他個人的作息、習慣，根據他個人36年來開會的判斷，因為他8時要開晨會，開完接續9時開市政會議，這是時間軸的順序。

他表示，誠懇希望社會大眾不要連辦公室地點、開會時間、使用高雄市徽等都政治化看待，只要跟韓國瑜不一樣，就好像有針對性，拜託大家不要這樣。

主持市政會議時，楊明州拜託市府局處及38區區長，在代理的2個月期間幫他順利推動市政，為民服務工作不要間斷，順利交棒給補選市長。

今天市政會議由工務局報告今年防颱整備，水利局報告防汛整備及易淹水地區改善情形，衛生局報告登革熱、漢他病毒出血熱等疫情。

韓國瑜 楊明州 高雄市

延伸閱讀

市政會議恢復9點開有針對性？ 楊明州：拜託不要政治化

韓解職振興嘉年華委外標案喊卡 楊明州：程序正義很重要

楊明州晨會勉團隊…專心處理市政 不要有意識形態

楊明州憂漢他病毒害觀光 要求高市府妥為因應

相關新聞

日環食金門十大浪漫觀賞景點票選 第一名在這裡

6月21日是本世紀最後一次日環食！全國最早、最美日環食在金門，金門縣政府觀光處在臉書特別舉辦「日環閃耀金門」十大浪漫觀賞...

強化執政團隊 台中議員建議盧秀燕向韓國瑜借將

台中市議員李中今天表示，當前的市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」強烈建議盧秀燕市長要勇敢向前高雄市政府前團隊「借將」強化...

鹽埔漁港火燒船災損逾2億 莊瑞雄：燒出災防管理問題

屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，損失金額逾2億元；初步調查，1艘正...

跨域就業津貼助新鮮人跨越高屏溪找到理想職缺

屏東青年林琮翊畢業後求職路艱辛，直到透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供「青年跨域就業津貼」，讓他減輕到外縣市求職時所...

送信41年 高雄郵務士：送口罩、酒精最有意義

全台各地郵局在防疫期間運送口罩與酒精，工作繁重且責任重大，高雄郵局每天要將300萬片口罩運送至屏東、台東、外島澎湖與金門...

高雄環保局：周三前炎熱少雨 南風強空氣好

天氣愈來愈炎熱，酷暑難耐，高雄市環保局說，過去數天，台灣附近是由太平洋高壓所帶來的偏南風、西南風控制，各地幾乎都是炎熱天...

化身柯南 赴科工館找真相

日本超人氣「名偵探柯南科學搜查展」，今天起至9月13日在高雄科工館展出。昨天試營運，邀請了柯南人偶和角色COSER同樂，...

各行各業／個性化+高質感 他做精品夾腳拖

繽紛T恤和夾腳拖，是年輕人到屏東墾丁度假的基本裝備，10年在墾丁開創「Step Up 客製化夾腳拖」的郭明俊，憑藉過去從...

高師大原民運動體驗日 擲矛烤山豬

高雄師範大學「運動競技與產業學士原住民專班」昨天在和平校區田徑場，辦「原住民傳統體育運動文化校園體驗日～『原』來是這樣」...

楊明州晨會勉團隊…專心處理市政 不要有意識形態

高雄市代理市長楊明州上任後立即恢復市府晨會，他強調只有2個月代理期間，大家都是文官不要有意識形態。下午的防疫會議，則針對...

後送醫療疏失病患枉死 陳玉珍：衛福部1個月提報告究責

金門1年多前發生病患因緊急醫療設備無法上機，而在停機坪失去生命的悲劇。 金門立委陳玉珍日前接獲通知飛特立公司向民航局申請...

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

自來水公司第七區管理處明天上午8時辦理澄清湖淨水場DCS設備更新工程，鳳山等5區將停水12小時，估計55萬3千多戶受影響...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。