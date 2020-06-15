高市鳳山力行路補了又破洞 騎士摔傷
高雄市今天發生一起道路坑洞導致騎士摔傷意外，市府養工處說修補過一次，但道路再陷出現直徑逾20公分坑洞，暫時無法釐清是誰的責任，16日將會同台電、水利局、自來水等單位會勘以釐清權責。
今天下午近6時，鳳山區力行路151號前的道路下陷，鳳山區鎮北里長趙志成指出，9日接獲民眾通報指路面凹陷，於是通報市府修補，養工處10日修補完成，11日又下陷並出現約20公分直徑及深逾一米的坑洞，工程單位於是架設三角錐做警示。
趙志成指出，下午近6時，機車騎士疑因強烈的陽光反射致未注意而摔傷，手肘、肩膀及膝蓋都擦傷。他批評工程單位太輕忽道路坑洞造成的傷害，促工務局趕快修補。
養工處指出，經現場會勘，沒有管線單位承認是因管線造成路面坑洞，16日將會同台電、中華電信、水利局、自來水公司等單位開挖，釐清權責。
至於路面坑洞導致民眾摔傷，養工處說，民眾有權申請國賠，並會依相關規定辦理。
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