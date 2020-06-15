後送醫療疏失病患枉死 陳玉珍：衛福部1個月提報告究責

金門1年多前發生病患因緊急醫療設備無法上機，而在停機坪失去生命的悲劇。 金門立委陳玉珍日前接獲通知飛特立公司向民航局申請醫療專機增設緊急醫療設備一案已於本月10日通過，

今（15）日再次邀集相關單位召開金門地區緊急後送醫療專機改善說明會議，她要求衛福部於一個月內提出檢討報告，將整個過程交代清楚，以利對失職單位進行究責。

陳玉珍表示，對用一條人命所換來的緊急醫療設備上醫療專機沒有絲毫喜悅，她指出衛福部及飛特立公司花了近9個月的時間才完成緊急醫療設備安裝及驗證，所造成醫療後送的空窗期才是應正視的問題。

陳玉珍提到，對於飛特立公司在後送過程中發生病患的緊急醫療設備無法上機的問題，她從去年9、10月召開協調會起，就幾乎每個月都向飛特立公司追蹤進度，經過9個月來的追蹤終於促使緊急醫療救護設施獲得民航局的驗證通過，改善金門後送醫療專機的服務能量，她認為，不能因為事情告一段落而了事，特別針對執行單位不能依預定時程完成驗證，造成民眾權益的受損，須追究相關責任。

陳玉珍說到，在去年9月的協調會中，她要求飛特立公司應儘速安裝相關緊急醫療設備並驗證完成，飛特立公司卻以緊急醫療設備安裝有飛安疑慮需送至新加坡原廠進行檢測，要求希望能給他們3個月的時間，也就是12月底前安裝完畢。未料，最後本案卻在台灣進行安裝，根本沒送新加坡，飛特立公司顯然說謊、拖延時程。

陳玉珍表示，整個事件起因是金門鄉親生命無端葬送而爆發出來，號稱醫療專機卻讓病患所需的醫療緊急醫療設備無法上機，整個採購案高達42億餘元，包含4年約的17億餘元及後續可兩次展約的25億餘元，合約內卻疏漏這些重要醫療維生緊急醫療設備，很多應該要交代清楚。

陳玉珍提到，對於飛特立公司安裝緊急醫療設備上醫療專機驗證時程冗長一案，她要求衛福部應於1個月內提出檢討報告，同時也針對訂定採購契約時的缺失一併檢討。針對金門地區健保給付的點值應提高，比照花東地區醫療機構給付一事，同樣限期於一個月內回覆說明。