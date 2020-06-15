遊客明顯增加台金航運吃緊 楊鎮浯求助民航局

新冠肺炎疫情趨緩，來金門遊客明顯增長，但也造成台金航空運能吃緊；金門縣長楊鎮浯今天拜會民航局，局長林國顯允諾增加台金航線班次並協調放大機型，同時樂見虎航加入。

縣府發布新聞稿表示，台灣地區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩，帶動國民旅遊熱潮，為沉寂已久的金門旅遊業注入一股活水；但台金航線也因而出現運能不足現象，加上端午節連續假期及暑假即將到來，台金航線需求量更大。

因此，楊鎮浯今天到台北拜會民航局長林國顯，表達需求。縣府表示，林國顯當場允諾，將增加台金航線班次並協調放大機型，並對虎航可望7月加入台金航線一事表示樂觀其成。

至於金高航線，縣府新聞稿表示，林國顯允諾會盡力促成立榮航空恢復為每日8班，以及華信航空加入金高航線。此外，民航局也將請航空公司維持合理的團散比例，及早清票，以維護機票流動性。

與楊鎮浯拜會民航局的還有金門縣旅行公會理事長林永標、金門縣觀光協會理事長吳嘉獎、金門縣民宿旅遊發展協會理事長翁世白、金門縣旅館公會理事長蕭淑珍等人。

楊鎮浯表示，儘管疫情之前的台金航線航班是整體配合小三通旅客運能而設計，後來也因小三通客運暫停而進行減班調整；但目前國際疫情方興未艾，導致台灣原本赴國外旅遊的客群轉而進行國內旅遊，同時提升旅客來金門旅遊的意願與需求，因此希望民航局應將民眾近期赴金門旅遊的高度需求列入考量，因應市場需要，同時帶動金門經濟產業發展。