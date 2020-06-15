高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

屏東縣車城鄉後灣村遊程豐富，優美弧形沙灘美景卻逐漸流失，5年前返鄉推動社區生態旅遊的劉和生，驚覺元凶竟是縣府用來築堤護岸的消波塊，為找回村民記憶中的美麗沙灘，他收集今昔對照圖證明工法錯誤，再四處奔走陳情，終於如願移走消波塊。

2020-06-15 18:15