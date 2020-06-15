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高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響
自來水公司第七區管理處明天上午8時辦理澄清湖淨水場DCS設備更新工程，鳳山等5區將停水12小時，估計55萬3千多戶受影響。
台水公司表示，明天上午8時至晚間8時停水12小時（含施工9小時及復水時間3小時），停水總計鳥松、仁武、鳳山、三民、前鎮共5區，停水戶數14萬884戶、水壓降戶數為41萬2466戶。
停水區域包括鳥松區大華、夢裡、鳥松、坔埔里；鳳山區忠孝、忠義、中和、文德、武慶、武漢、新強、新武里；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西里；仁武區拷潭、仁慈里。
三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛里、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里。
水公司表示，水壓降低地區有苓雅、鹽埕、新興、前金區，三民區則是其他沒停水區域；鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門里。
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