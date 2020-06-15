楊明州憂漢他病毒害觀光 要求高市府妥為因應

今年全國累計漢他病毒病例7例，高市占5例，代理市長楊明州今天主持高雄市政府武漢肺炎防疫會議，特別憂心漢他病毒疫情不利後疫時期觀光發展，指示相關單位妥為因應。

楊明州下午在高雄市災害應變中心主持上任後第一次因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級應變指揮中心會議，會議歷經1小時餘結束，他舉行會後記者會做了以上表示。

楊明州表示，武漢肺炎疫情雖已趨緩，但高市近來漢他病毒病例大增，令人憂心，全國7例，高市就占5例，值此後疫時期拚觀光之際，恐會令觀光客不敢來，因此他在防疫會議上特別指示相關單位妥為因應。

楊明州呼籲，武漢肺炎疫情雖已趨緩，但無論市民或商家對防疫的警戒心仍不可鬆懈，仍要勤洗手、出門戴口罩並保持社交距離。

與會的高市衛生局代理局長林盟喬指出，高市遠洋漁船5月29日迄今有64艘返回高雄，檢疫船員3039人，其中5人有上呼吸道感染，迄今都已排除感染武漢肺炎。

高市海洋局代理局長黃登福補充表示，高市遠洋漁船返回高雄這週將達到最高峰，使用防疫旅館將達2500間，預計下週後隨著返台漁船減少，以及之前返台船員檢疫陸續期滿，防疫旅館使用量將可逐漸減少。