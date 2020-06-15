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衛武營推劇場藝術教育 教青少年「讀劇」學對話與傾聽

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

衛武營國家藝術文化中心推動「劇場藝術體驗教育計畫」，今年春季新增「讀劇課程」，以舞台劇《孽子》劇本作為教材，邀三民高中、文山高中、鳳山高中以及高師大附中開實驗班，由表演藝術工作者擔任業師。昨天在衛武營戲劇院舉辦讀劇發表會，學生們上舞台以聲音敘述生命故事。

「劇場藝術體驗教育計畫是為了培養藝文觀眾、表演者、工作者和創作者。」衛武營總監簡文彬表示，教育推廣是衛武營的重要工作，希望能讓更多的孩子有機會參與藝術，走入場館。「劇場藝術體驗教育計畫」透過學校老師、藝術家合作，讓學生深度學習，但不以戲劇演出成果為目標，在不增加學業課程負擔，拉近與藝術的距離。

「讀劇課程」以每周2小時、共12周課程，由老師引導同學，學習用肢體與言語表達自己並理解他人，也發展出各自對戲劇的掌握與理解，並積極嘗試各種可能性。4個實驗班學生在不同的業師引導下，產出不同的表演內容。讀劇發表會在衛武營戲劇院演出，透過讓學生在舞台上表演，比照正式演出進退場方式，並有機會觀察後台工作。

「讀劇最重要的是『對話』，也要學會『傾聽』。」衛武營戲劇顧問耿一偉說，藝術教育的功能是結合藝術與教育，提供體驗空間讓學生成為舞台主角。

衛武營下半年秋季課程將在7月啟動，包含學校教師與業師參與的暑期共學工作坊、14所高中職學校參與7檔「微課程」，從演出前聆賞、欣賞演出、演後討論，讓學生以不同的方式與不同的角度，建立對於藝術的欣賞方式。秋季的「讀劇課程」新增中正高中與中正國小、鳳西國小等2間國小班級。

衛武營 劇場

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