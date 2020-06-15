金門安心旅遊加碼補貼 使用逾8成擬再向中央爭取

安心旅遊補助將於7月1日上路，金門縣府今天說，自由行旅客除每房每天補助1千元外，離島會再加碼補助一次1千元；若分配補助金額使用逾8成，縣府將向中央爭取加碼補助。

縣府觀光處發布新聞稿表示，這次安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動期間將自7月1日起到10月31日止，凡入住參與這次活動的合法旅宿業，每房每天可折抵新台幣1千元，每一身分證字號限使用一次，離島再加碼多補助一次1千元。

為了讓轄內旅宿業者更了解這次優惠活動內容，縣府今天也針對自由行旅客住宿優惠活動舉辦說明會，吸引近200人參加。

觀光處表示，這次優惠活動不分平假日都可入住使用，基本、加碼補助也不分使用順序，使用上更彈性，且搭配武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID- 19）疫情趨緩後，金門旅遊推出的暑假第一炮─親子嘉年華，相信觀光榮景將重現。

觀光處長丁健剛也說，金門縣這次住宿優惠活動分配補助金額如果使用達80%以上，會積極向中央爭取加碼補助經費，增加使用人數，讓更多人來金門旅遊。希望業者都能做好準備，延續去年秋冬補助創造的佳績。

自由行旅客可從18日下午2時起到台灣旅宿網，連結到「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，查詢有參加安心旅遊活動的旅宿業者，或可致電觀光處洽詢活動詳情，電話：082-324174。

另外，針對金門親子嘉年華，觀光處也表示，自7月1日至8月31日，親子體驗遊程內容豐富多樣又好玩，有一日農夫體驗、高粱掃帚手作體驗尋找鱟的蹤跡認識「灘地上的活化石」、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY 、潮間帶生態體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗，以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、夜遊台灣最西等。

觀光處表示，凡參加體驗者，憑發票或收據至尚義機場的金門旅客服務中心領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」一組，數量有限送完為止。歡迎爸爸媽媽帶小孩到疫情零確診的金門安心旅遊散心，感受金門特有人文風情。