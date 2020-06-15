新冠趨緩漢他病毒來 高雄代市長楊明州強調防疫不鬆懈

新冠肺炎疫情趨緩，但高雄卻受漢他病毒威脅，今午首度主持防疫應變會議的高雄市代理市長楊明州表示，後疫情時期，市民防疫仍不可鬆懈，高雄市政府也會盡力排除不利因素，讓民眾願意到高雄來，振興經濟。

楊明州今午4點準時主持高雄市防疫會議，時間長達一個半小時，會後他表示，後疫時代如何振興經濟及6月畢業季如何讓各校舉辦畢業典禮，是今日會議重點，因此花較多時間會商。新冠肺炎疫情雖然趨緩，但高雄最近傳有漢他病毒，全台漢他病毒累計7例，高雄占5例，如果未能壓制疫情，無法吸引民眾到高雄來，這是非常嚴肅的話題。

他說，疫情緩和後就怕市民鬆懈警戒，提醒民眾仍需落實防疫工作， 勤洗手、戴口罩、保持社交距離。6月各校畢業禮，也希望在兼顧防疫之下順利舉辦。

高雄市衛生局代理局長林盟喬及海洋局代理局長黃登福都表示，5月底到6月底是遠洋漁船返航補給的高峰，目前已有64艘漁船回到高雄，3039人檢疫，經疫調共有5人上呼吸道症狀，其中3人陰性，已經排除，另2人今午也確認陰性。遠洋返港漁船估計本周達最高峰，需用多達2500間防疫旅館，這波過後，防疫調度的壓力就會趨緩。

高雄市教育局代局長陳佩汝說，6月畢業旺季，部分學校採視訊方式舉行，但有些學在6月7日解封後，則規畫實體畢業典禮，但能會要求各校嚴守防疫要求與相關防疫指引，讓家長能安心參與兒女的畢業典禮，此外，高雄市各校園6月13日起，平日及假日也開放民眾運動。