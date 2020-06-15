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韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

中央社 / 高雄15日電
高雄市代理市長楊明州。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市代理市長楊明州。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

高市府11日清運機密文件銷毀，受到質疑，高市代理市長楊明州今天指出，是例行性的工作，希望外界不要有政治聯想及解讀，文件數量約6立方公尺，市府也沒有要查這件事。

被罷免市長韓國瑜出席11日鳳山道別音樂會當天，有民眾目睹市府將大量文件拿給垃圾車清運，有人因此質疑是要滅證。

楊明州今天在市政會議後接受媒體聯訪指出，是例行性工作，會要求教育局政風室提出報告，市府沒有要查此事，但要還原當時的情形。

他強調，一切不要有政治聯想、不要有政治解讀，文官不需要有政治色彩，也希望外界不要誤解。

楊明州指出，從事公務沒有不可對外人道之處，至於媒體報導運送文件重量約達6噸，應該是6立方公尺，幾十公斤重而已；他已經要求教育局政風室要了解文件是否過了保存期限、政風室要檢視是否有不能銷毀的機密文件，還有是否有全程錄影等。

楊明州也說，自己從參事到代理市長職務，未來再回到原職，會有一些雜七雜八的東西，累積多了總要將文書整理出來。對於媒體追問市府是否早就覺得韓國瑜會被罷免，才會通知要集中銷毀機密文件資料，楊明州則回應，「哪那麼神算」。

教育局代理局長陳佩汝說明，教育局在5月19日請環保局協助清運銷毀文件，和過去沒有特別不同，比較抱歉的是時間點讓大家有不同的連結。

楊明州 教育局 韓國瑜

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