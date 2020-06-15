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高雄科工館「名偵探柯南科學搜查展」 發揮柯南精神抓真兇

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，柯南人偶和角色COSER同樂。記者徐如宜／攝影
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，柯南人偶和角色COSER同樂。記者徐如宜／攝影

日本超人氣「名偵探柯南科學搜查展」，6月16日至9月13日在高雄科工館登場。今天試營運，邀請了柯南人偶和角色COSER同樂，部落客與網紅們在展場化身偵探，小朋友也發揮柯南精神，結合推理辦案與科學鑑識，一步步找出真正的兇手。

「名偵探柯南科學搜查展」已陸續巡迴日本東京、名古屋、大阪等地，繼2019年台北站後，台灣第二站來到高雄，希望在疫情解封後，大小朋友一起來培養敏銳的觀察力。

展場情境描述毛利小五郎為殺人事件的嫌疑犯，參加者的任務就是協助毛利小五郎洗刷嫌疑。觀眾進入展區，可以與熟悉的角色柯南、安室透或小蘭搭擋解謎，選擇不同搭擋將會獲得不同路線的偵探手冊。展區安排了「收集證據的『現場搜查區』」、「獲得新情報的『線索探查區』」以及「證物科學鑑定的『科學實驗區』」，透過劇情的安排和有趣的故事推理，一步一步找出真正的兇手。

為了讓參觀民眾更能身歷其境，入口提供柯南中文版聲優演出的Special Voice解謎個導機，租借130元，持預售票租借Special Voice解謎個導機，可享租借第二件半價。商店區免費參觀，高雄場限定周邊商品包含金屬徽章、飄帶、證件帶、零錢包、口罩、旅行收納包、飲料提袋、手機支架，以及鐵粉必收藏的微型拼圖、撲克牌、扭蛋等。輕食區還有柯南造型雞蛋糕，好拍又好吃。主辦單位並推出現場贈獎活動，打卡即贈送展覽限定小卡或兒童溼紙巾。

現場許多觀眾拿著資料仔細推敲，找線索想要破案，最終找出兇手的一刻，超有成就感！主辦單位提醒觀眾出場後，千萬不要「劇透」，讓更多人來動動腦。「名偵探柯南 科學搜查展」全票300元，優惠票260元，愛心票150元，購票請洽現場售票亭。更多訊息可上官方粉絲專頁https://www.facebook.com/conankagaku/查詢。

輕食區還有柯南造型雞蛋糕，好拍又好吃。記者徐如宜／攝影
輕食區還有柯南造型雞蛋糕，好拍又好吃。記者徐如宜／攝影
知性美女發揮柯南精神，仔細找線索、抓真兇。記者徐如宜／攝影
知性美女發揮柯南精神，仔細找線索、抓真兇。記者徐如宜／攝影
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，柯南人偶和角色COSER同樂。記者徐如宜／攝影
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，柯南人偶和角色COSER同樂。記者徐如宜／攝影
觀眾仔細觀察命案現場的蛛絲馬跡。記者徐如宜／攝影
觀眾仔細觀察命案現場的蛛絲馬跡。記者徐如宜／攝影
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，觀眾搶著跟柯南人偶合影。記者徐如宜／攝影
「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出，觀眾搶著跟柯南人偶合影。記者徐如宜／攝影

柯南 日本 南科

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