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歷經11年 屏東果農潘連進馴化翡翠芒果成功

中央社 / 屏東縣15日電

屏東潮州果農潘連進馴化來自泰國的綠皮黃肉芒果，經11年馴化成功，取名為「翡翠芒果」，今年上市，成為全台唯一，「翡翠芒果」口感像芭樂，風味和甜度像龍眼，吸引嚐鮮客。

潘連進上個月因為所種的「蜜雪芒果」讓香港民建聯議員葛珮帆在立法會開會時，趁空檔訂購，1顆高達新台幣400多元而走紅。

今天潘連進透過農糧署南區分署長姚志旺對外宣布，從泰國引進的當地綠皮黃肉土芒果，經11年馴化，今年終於上市，潘連進上個月開始陸續在網路上拍賣試水溫，1公斤賣新台幣200元，比「蜜雪」便宜，跟「愛文」差不多價格，潘連進說，這是試水溫的價格。

潘連進表示，「翡翠芒果」是泰國的土芒果，不是主流芒果，在當地並沒有商業登記及品種名，土生土長，品質不穩定，11年前由朋友帶來給他種植，之所以歷經這麼久的時間才讓芒果上市，主要是藉由嫁接讓芒果適應台灣的氣候及水土。

潘連進說，他去年已將「翡翠芒果」商業登記，這個芒果和台灣目前主流的土芒果、「愛文」、「蜜雪」、「金煌」等不同的是這些芒果在食用時都要全熟，而「翡翠」從6分熟到全熟都可食用。

他說，「翡翠」很特別，吃起來口感像芭樂，風味及甜度像龍眼，像牛排一樣，食用者可選擇6分熟、8分熟和全熟，他可依消費者喜愛程度提供不同熟度，一般台灣主流芒果冷藏約10天，「翡翠」冷藏可達1個月。

潘連進說，上個月在網路上販售，受到台灣和香港消費者歡迎，其中台灣消費者因沒吃過，回購率高。

全台唯一的「翡翠」芒果，潘連進連續種了2公頃多，約400多棵，2月陸續有收成，最近產量比較高。他說，意識到芒果品種很多項，為凸顯不同品種特殊性，他嘗試各種芒果的種植，「翡翠」芒果可以顛覆芒果的想像，夏天吃脆，秋天吃甜，1顆芒果2種口味。

潘連進是芒果農第3代，自小隨著長輩種芒果，已有30年的種芒果經驗，喜歡嘗試不同的芒果種植，除了種植主流「愛文」芒果，2014年也向高雄區農業改良場取得新品種「高雄4號-蜜雪」的非專屬授權，是第1個取得「蜜雪」授權的台灣農民，而「翡翠」則是他獨家馴化成功。

芒果 泰國 香港

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