快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

被指機密文件打包銷毀 高市政風處：沒有公文

中央社 / 高雄15日電

高市府教育局通知各科室11日將「機密」文書資料打包集中銷毀，由於時值敏感時刻受到議論。市府政風處長林合勝今天指出，11日文件銷毀沒有公文，教育局說，以標案的文書文稿及服務建議書居多。

教育局秘書室6月1日通知各科室11日做「機密」文書資料集中銷毀，請同仁下午1時30分將「機密」文書資料集中整箱打包處理。由於當天正值被罷免市長韓國瑜要舉辦告別音樂會，目睹公文書由垃圾車清運，被懷疑和韓國瑜下台有關。

市府教育局指出，文件銷毀作業是固定每年定期兩次處理，這次作業時間5月19日由鳳山清潔隊以1萬632元代為清運，經簽准清運並公告11日整理裝箱，教育局政風室人員有拍照存證，運送至南區焚化爐銷毀過程也有錄影存證，總清運量約6立方公尺。

有關教育局通知「機密」文書資料一事，教育局代理局長陳佩汝告訴中央社記者，通知的用字不夠謹慎，再因時間巧合引發議論；相關文件多為文書文稿或列印文件，例如幼兒園服務建議書及個資留存，所以集中銷毀處理。

教育局秘書室主任歐素雯告訴中央社記者並坦言對「機密文件」的用字不精準；如果是正式公文會依公文書規定及程序歸檔，她舉例銷毀的資料如考核會議有個資及人名等所以才要銷毀。

負責市府檔案公文考核的行政暨國際處代理處長蔡淑貞受訪指出，檔案法有公文處理規定，銷毀公文依規定政風室人員要參與，如果是機密文件依規定要造冊並報檔案局。

市府政風處長林合勝表示，「教育局這次的資料銷毀沒有公文」，再者招標文件也不宜外流；他也舉政風處公文銷毀是一年一次的作業。

市府環保局代理局長張瑞琿接受電話採訪指出，包括市選委會、財政局、主計處等單位都有委託環保局清運文件資料等。

行國處指出，依照檔案法第24條「明知不應銷毀之檔案而銷毀者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金」。

民進黨市議員高閔琳、國民黨市議員陳玫娟今天在市議會民政部門質詢公文銷毀案。高閔琳呼籲公務員對於未達解密的公文應依法及程序處理以免刑責上身。

陳玫娟表示，公文及檔案銷毀有規定及一定程序，相信不是特定人士所指某些人為了某一目的去銷毀公文，她認為不是韓國瑜下台才要去銷毀公文，時間點應是巧合。

教育局 韓國瑜 高閔琳

延伸閱讀

許崑源家人 婉謝榮譽議長尊稱

【罷免野火2】高危險群陳柏惟：沒聽過鄉親要罷的聲音

高雄綠營：陳其邁可能17日請辭 代理市長考量楊明州

陳其邁說不會帶職參選 綠營：即不會代理直接參選市長

相關新聞

影／弔唁許崑源 楊明州：許總是提醒什麼才是對市民最好

繼高雄市前市長韓國瑜上午來到議長許崑源靈堂前上香後，下午2點多時，代理市長楊明州與市府代理局處首長也一同到許靈堂弔唁，楊...

19日市政總質詢 高市府晨會將改8點半在議會開

高雄市代理市長楊明州上任後恢復市府8點晨會，今天第一天開會。不過19日高雄市議會將展開市政總質詢，市長與局處首長早上9點...

高雄畢典市長議長局長獎狀趕印不及 學校創意手板應急

高雄市高中職畢業典禮今天起陸續在一周內舉行，行政院剛指派楊明州代理市長，高雄市議會由陸淑美代理議長，市府昨天也宣布由教育...

屏東泊逸酒店加宿舍2億賣出 觀光業者：太划算

位於屏東縣車城鄉的「墾丁泊逸渡假酒店」經過6次法拍後，終於在今年5月18日賣出，合併員工宿舍新台幣2億2000萬元拍賣出...

新崛江商圈悼念許崑源看板被惡搞 網友怒：太缺德

高雄市議長許崑源墜樓身亡，高雄市知名新崛江商圈基於感念，在入口處掛起大型看板緬懷，沒想到竟遭人PO圖加工，寫上「跳樓大拍...

影／罷韓反被罷 時力議員黃捷：鳳山的「鳳」沒那麼好寫

高雄前市長韓國瑜遭罷免，掀起全國罷免民代潮。挺韓鐵粉杏仁哥吳育全昨在臉書公布罷免民進黨市議員陳致中的連署站地點，並製作圖...

延續韓政策 楊明州視察七賢抽水站

高雄市代理市長楊明州昨上任第二天，即到前市長韓國瑜曾多次視察的七賢抽水站視察，表示要看水利局有沒有積極處理韓的指示進行改...

愛玉子價格未回升 農民盼外銷

愛玉子是台灣特有原生植物，高雄桃源、那瑪夏產量居全台之冠，近年產地價格從每公斤千餘元下殺至500元不到，山上小農冷凍庫堆...

佛陀紀念館夏荊山特展 1.5萬人戴口罩看畫

防疫逐步解封，高雄佛陀紀念館昨辦「佛畫藝術大師夏荊山名作特展」開幕式與學術研討會，疫情爆發後的第一場宗教藝文活動吸引爆滿...

高雄YouBike2.0明上路 交局再加碼

高雄市「YouBike2.0」16日試營運，高市交通局表示，「YouBike2.0」9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，...

麟洛建貓狗收容所 居民反對

屏東縣犬貓收容問題，正面臨收容空間不足的困境，屏東縣政府農業處規畫在麟洛鄉新田村「隘寮營區」新建收容所，因營區為太平洋戰...

屏東大衛哥 做迷途孩子燈塔

屏東縣城市福音全人關懷協會社工輔導員王大衛，是孩子們口中「大衛哥」，年輕時曾迷失方向，變得叛逆打架鬧事，後來透過信仰力量...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。