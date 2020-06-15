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19日市政總質詢 高市府晨會將改8點半在議會開
高雄市代理市長楊明州上任後恢復市府8點晨會，今天第一天開會。不過19日高雄市議會將展開市政總質詢，市長與局處首長早上9點就要到議會備詢，屆時晨會將改為8點半在議會市長休息室舉行，會後再進入議場備詢。
今天是楊明州代理市長後的首日晨會，楊明州說，晨會的性質，主要是輿情反應，前一天外界對相關局處有批評指正或關注的地方，相關局處來開會說明。他也向市府團隊強調，不要有政治意識型態，專心市政。
楊明州說，晨會的基本成員就是3位副秘書長、1位秘書長、副市長及他本人，以及要報告的相關局處首長。他並指，8點上班、8點開會，距離中午休息時間還有一段時間，還有時間可處理公務。
高雄市議會19日開始市政總質詢，市長須率局處首長早上9點到議會備詢。據了解，屆時市府也將依循往例，將晨會改為8點半在議會市長休息室召開，開完晨會後接著進入議場備詢。
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