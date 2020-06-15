陽翟5號古厝修繕啟動 盼帶動金沙地區人流

超過200年歷史的金門縣金沙鎮陽翟5號古厝今天動工修復，古厝有「金門第一村」之稱，目前格局為清中葉形成。縣府盼傳統建築物風華再現，帶動金沙地區人流並振興地方特色。

依縣府文化資料，宋代陳氏舉族遷徙陽翟，有「金門第一村」之稱。金沙鎮長吳有家說，陽翟5號前埕的雞蛋花樹已有165年歷年；金門大學建築系副教授曾逸仁指出，從古厝構造和建材研判，至少建於清道光中葉之前。縣府表示，古厝自明未清初興建後經多次修建，目前樣貌格局應為清中葉所形成。

陽翟5號長11.89公尺、寬15.37公尺，面積184.13平方公尺。曾逸仁表示，古厝還有左護龍和前埕，在陽翟地區算是規模較大的老房子，加上軍管時期國軍曾占用，古厝對地方發展有一定意義，活化利用條件佳；修復後再結合附近整理好的頹屋，有助當地發展。

陽翟5號後人、67歲的退休老師陳德星表示，自己在這棟古厝誕生，直到1974年前往台灣讀書，對房子充滿感情。他感謝縣府的德政，出資修復古厝，並說，縣府使用的30年間，陳家人可以古厝裡祭拜先祖，因此，自己百年後也可繼續「住」在這。

修復工程由縣府參議張瑞心主持祈福儀式，他和文水成、金沙鎮鎮長吳有家、光前里里長黃文成與建築師陳勝川等人持鏟動土，張瑞心並以瓦刀把金紙嵌進古厝角落，完成傳統建築修復工程的開工儀式。

陽翟5號屬於閩南式一落四櫸頭型式，大規壁壁體自基礎起構造為石角人字砌直上鳥踏，鳥踏山尖斗砌，平瓦雙坡屋頂，燕尾屋脊於樸素建材中顯露華麗。建設處表示，完工將作為陽翟地區示範點，未來將加入現代設備與再利用方案設計，可做為委外經營民宿或青創中心等使用，提升居民生活品質，使傳統建築物風貌風華再現。

建設處表示，縣府從2018年開始辦理縣府負擔全部費用的自辦工程計11件，現已完工3件，陽翟5號修復工程向屋主取得30年的使用權利後，由縣府全權負責修繕作業，工程金額新台幣848萬餘元，預訂明年3月上旬完工。

建設處長文水成進一步表示，縣府出資修繕的11棟古厝中金沙鎮占了6棟，期盼未來將帶動金沙地區人流並振興地方特色。