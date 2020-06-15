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面對罷免 黃捷冷靜看待陳致中平常心以對

中央社 / 高雄15日電

高雄市長韓國瑜遭罷免後，挺韓民眾發起罷免市議員行動。時力市議員黃捷表示，冷靜看待；民進黨市議員陳致中也說「平常心」接受檢驗，若有愧職守被罷免也會坦然接受。

高雄市民成功罷韓，有挺韓民眾不甘韓國瑜被罷，發起罷免市議員黃捷、陳致中，連署行動已展開。黃捷及陳致中今天在議會接受聯訪回應被罷的議題做以上回應。

黃捷指出，不會去批評罷捷或質疑其正當性；罷捷案一年前就開始，近來轉趨積極，自己冷靜看待。她說，罷免案沒那麼容易，要通過1階、2階要花很多心力，也要有毅力，不僅要站到街頭，也要嚴格查對連署書並造冊。由於連署書不能有一個錯字，她提及鳳山的「鳳」字沒有這麼好寫，當初罷韓連署時，有人光是寫鳳山的「鳳」字就寫十次以上。

對於發起罷捷理由，包括不滿黃捷斷章取義、雙重標準等在網友社群引起論戰，近日還在社群徵詢罷捷理由。她認為，要罷免前應該先想好理由再罷免，而非先決定罷免再徵詢理由，「感覺有點本末倒置」。

面對罷免案，陳致中說「平常心面對」；政治人物、民意代表都應大方接受民意檢驗，因為選票來自人民授予，如果選民認為議員的工作有愧職守，甘之如飴、坦然接受。

反之，如果因為民意代表因為堅定罷韓就面臨被罷，陳致中說「我不會後悔、也不會改變」；在議會監督行政權就被鋪天蓋地的攻擊，「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，用謙卑心面對。

另有人提罷免案透過圖卡中攻擊家人及個人私事，陳致中回應「怕熱就不要進廚房」，民意代表就是要接受檢驗，他會平常心以對，面對批評仍堅持做對的事，不用想太多。

黃捷是第9選區（鳳山區）選出，陳致中則是第10選區（前鎮、小港）選出。依選罷法規定，提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段（依選民人數）提出提議書；第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免，且超過選區25%同意票數。

罷免 陳致中 黃捷

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