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高雄畢典市長議長局長獎狀趕印不及 學校創意手板應急

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄高商今天畢業典禮，議長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影
高雄高商今天畢業典禮，議長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影

高雄市高中職畢業典禮今天起陸續在一周內舉行，行政院剛指派楊明州代理市長，高雄市議會由陸淑美代理議長，市府昨天也宣布由教育局副局長陳佩汝代理局長，但畢典獎狀趕印不及，高雄高商在今天的畢典中，先製作創意手拿板應急，讓畢業在授獎時還是能擁有榮譽感。

高雄市今年的高中職畢業典禮，安排在6月15日至20日，國中小畢業典禮則安排在6月19日至23日。

雄商表示，因應新型冠狀病毒的影響，避免人群聚集造成的傳染風險，今年畢業典禮在師生集思廣益，歷經3次畢業典禮的籌備會，從7個方案中選出由各班自行在班上辦理畢業典禮，校長、家長會長，以及行政同仁一一到各班頒發各種獎項，給予學生鼓勵。

又因高雄市府人事異動，市長獎、議長獎及局長獎的獎狀來不及印製，學校另行製作頒獎用獎牌，供學生頒獎時授獎用，讓學生享有得獎的榮譽感，獎品則沒有署名的困擾。學校在玄關處設置畢業典禮背板，校長楊文堯和得獎學生拍照留念，全班同學合影。

小港高中以視訊方式，在玄關頒市長、議長獎，教室頒畢業證書，透過視訊直播，上午9時開始，已和校長說了，歡迎有興趣可以過去

高雄市教育局表示，已請廠商趕工印製，若時間上有所不及，會以補發為原則。

高雄高商今天畢業典禮，市長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影
高雄高商今天畢業典禮，市長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影
高雄高商今天畢業典禮，市長獎、議長獎、局長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影
高雄高商今天畢業典禮，市長獎、議長獎、局長獎狀趕印不及，學校製作創意手拿板讓獲獎學生仍擁有榮譽感。詭者徐如宜／攝影

畢業典禮 高雄市 教育局

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