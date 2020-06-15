雄中學聯會長當選無效提申訴 18日重選有變數

高雄中學學生聯合自治會日前公告會長、副會長當選人有賄選之嫌「當選無效」，決議18日重新選舉。校方今天表示，學聯會接獲當選人申訴全案將重啟調查，為18日的重選添變數。

雄中學聯會5月28日改選下學年會長、副會長，投票後有學生檢舉當選人在投票日前釋出與其他候選人組聯合政府、分配席次，影響選舉公平性並有「搓圓仔湯」賄選之嫌，經雄中學聯會選委會調查決議當選人「當舉無效」，18日重新選舉。

聯會選委會調查指出，雄中學聯會第33屆會長、副會長選舉中，1號候選人在投票日前在公開群組，接受6號候選人分配席次的邀約，並提及組聯合政府的言論。另外，7號候選人也曾以私人對話方式表示已與1號候選人聯合、分配席次，3人行為影響選舉公平性，涉及期約賄選，判定當選無效，18日重選。

雄中學聯會選委會6月11日公告，對學聯會會長選舉爭議，依雄中學聯會組織章程及學聯會選舉罷免自治條例判決，1號候選人當選無效及褫奪其被選舉權及擔任雄中學聯會任何職位權利1年，6號、7號候選人褫奪其擔任雄中學聯會任何職位權利1年。另6月18日重選投票。

雄中學務主任顏銘賢表示，這是學聯會頭一遭，沒有前例可循，學聯會對當選無效也無規定救濟辦法，認定及引用法條還有討論空間，這屬學生自治範疇，學校尊重學聯會決議。不過，最新消息是學聯會已接獲當選人申訴，全案將重啟調查，近日內將公布調查結果，在調查結果出爐前將不會舉行重選，因此18日重選日期還有變數。