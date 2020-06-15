屏東泊逸酒店加宿舍2億賣出 觀光業者：太划算

位於屏東縣車城鄉的「墾丁泊逸渡假酒店」經過6次法拍後，終於在今年5月18日賣出，合併員工宿舍新台幣2億2000萬元拍賣出去，屏東觀光業者都說，「真的是太划算了」。

「泊逸渡假酒店」的法拍一再流標，又歷經新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，屏東觀光業者幾乎都已沒再關注泊逸酒店的法拍事情，昨天有媒體報導「泊逸渡假酒店」已在5月第6次法拍中，以1億9000萬元賣出，買主一併以3000多萬元買下酒店員工宿舍，合計2億2000萬元。消息一出，讓屏東觀光業者都驚嘆「真是太划算了」。

「墾丁泊逸渡假酒店」位於車城鄉海口港旁，房間數180間，民國104年六福旅遊集團以9億餘元售給墾丁渡假村的「六福莊渡假飯店」，售出後改名為「墾丁泊逸渡假酒店」，但接手後，107年財務狀況持續不穩，108年1月歇業，傳出積欠銀行超過2億元。

屏東地方法院去年4月17日執行「墾丁泊逸酒店」一拍，當時地上9層、地下1層的酒店建築底價是5億8478.5萬元，地上5層、地下1層的員工宿舍底價是9531.5萬元，合計6億8000多萬元。

但是，當時墾丁正值陸客及國旅市場縮減，又逢物價貴的衝擊，恆春半島觀光不振，拍賣乏人問津，法院歷經6度拍賣，最終在後新冠肺炎疫情解封之際以2億2000萬元拍賣出去，傳出買主是一家科技公司，但營業項目裡有房仲業，今天「泊逸」拍賣出去的消息在屏東觀光業者之間奔相走告，都認為價格便宜，買到太划算了。

有人認為買主是看好國旅市場回溫，但屏東縣觀光協會榮譽理事長郭子義則認為，應該是6拍價格太划算了，不見得與國旅市場回溫畫等號。他說，目前國內旅行社和航空等觀光業者估計，國際旅遊要解封大概還要1年的時間，即便國旅市場有回溫狀況，但國內觀光業者都步步為營，不敢做太大投資。