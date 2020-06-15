快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

屏東泊逸酒店加宿舍2億賣出 觀光業者：太划算

中央社 / 屏東縣15日電
墾丁泊逸度假酒店。圖／本報資料照
墾丁泊逸度假酒店。圖／本報資料照

位於屏東縣車城鄉的「墾丁泊逸渡假酒店」經過6次法拍後，終於在今年5月18日賣出，合併員工宿舍新台幣2億2000萬元拍賣出去，屏東觀光業者都說，「真的是太划算了」。

「泊逸渡假酒店」的法拍一再流標，又歷經新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，屏東觀光業者幾乎都已沒再關注泊逸酒店的法拍事情，昨天有媒體報導「泊逸渡假酒店」已在5月第6次法拍中，以1億9000萬元賣出，買主一併以3000多萬元買下酒店員工宿舍，合計2億2000萬元。消息一出，讓屏東觀光業者都驚嘆「真是太划算了」。

「墾丁泊逸渡假酒店」位於車城鄉海口港旁，房間數180間，民國104年六福旅遊集團以9億餘元售給墾丁渡假村的「六福莊渡假飯店」，售出後改名為「墾丁泊逸渡假酒店」，但接手後，107年財務狀況持續不穩，108年1月歇業，傳出積欠銀行超過2億元。

屏東地方法院去年4月17日執行「墾丁泊逸酒店」一拍，當時地上9層、地下1層的酒店建築底價是5億8478.5萬元，地上5層、地下1層的員工宿舍底價是9531.5萬元，合計6億8000多萬元。

但是，當時墾丁正值陸客及國旅市場縮減，又逢物價貴的衝擊，恆春半島觀光不振，拍賣乏人問津，法院歷經6度拍賣，最終在後新冠肺炎疫情解封之際以2億2000萬元拍賣出去，傳出買主是一家科技公司，但營業項目裡有房仲業，今天「泊逸」拍賣出去的消息在屏東觀光業者之間奔相走告，都認為價格便宜，買到太划算了。

有人認為買主是看好國旅市場回溫，但屏東縣觀光協會榮譽理事長郭子義則認為，應該是6拍價格太划算了，不見得與國旅市場回溫畫等號。他說，目前國內旅行社和航空等觀光業者估計，國際旅遊要解封大概還要1年的時間，即便國旅市場有回溫狀況，但國內觀光業者都步步為營，不敢做太大投資。

酒店 屏東縣 墾丁

延伸閱讀

影／屏東中正國中畢業生原創歌「翱翔」 記錄熱血青春

屏東大衛哥 做迷途孩子燈塔

國旅復甦傳墾丁房價全漲回 屏東觀光業者否認

屏東縣府文化處推造星計畫 提升地方品牌能見度

相關新聞

罷韓反被罷 時力議員黃捷：鳳山的「鳳」沒那麼好寫

高雄前市長韓國瑜遭罷免，掀起全國罷免民代潮。挺韓鐵粉杏仁哥吳育全昨在臉書公布罷免民進黨市議員陳致中的連署站地點，並製作圖...

屏東泊逸酒店加宿舍2億賣出 觀光業者：太划算

位於屏東縣車城鄉的「墾丁泊逸渡假酒店」經過6次法拍後，終於在今年5月18日賣出，合併員工宿舍新台幣2億2000萬元拍賣出...

新崛江商圈悼念許崑源看板被惡搞 網友怒：太缺德

高雄市議長許崑源墜樓身亡，高雄市知名新崛江商圈基於感念，在入口處掛起大型看板緬懷，沒想到竟遭人PO圖加工，寫上「跳樓大拍...

延續韓政策 楊明州視察七賢抽水站

高雄市代理市長楊明州昨上任第二天，即到前市長韓國瑜曾多次視察的七賢抽水站視察，表示要看水利局有沒有積極處理韓的指示進行改...

愛玉子價格未回升 農民盼外銷

愛玉子是台灣特有原生植物，高雄桃源、那瑪夏產量居全台之冠，近年產地價格從每公斤千餘元下殺至500元不到，山上小農冷凍庫堆...

佛陀紀念館夏荊山特展 1.5萬人戴口罩看畫

防疫逐步解封，高雄佛陀紀念館昨辦「佛畫藝術大師夏荊山名作特展」開幕式與學術研討會，疫情爆發後的第一場宗教藝文活動吸引爆滿...

高雄YouBike2.0明上路 交局再加碼

高雄市「YouBike2.0」16日試營運，高市交通局表示，「YouBike2.0」9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，...

麟洛建貓狗收容所 居民反對

屏東縣犬貓收容問題，正面臨收容空間不足的困境，屏東縣政府農業處規畫在麟洛鄉新田村「隘寮營區」新建收容所，因營區為太平洋戰...

屏東大衛哥 做迷途孩子燈塔

屏東縣城市福音全人關懷協會社工輔導員王大衛，是孩子們口中「大衛哥」，年輕時曾迷失方向，變得叛逆打架鬧事，後來透過信仰力量...

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起全國罷免民代潮。挺韓杏仁哥吳育全今在臉書公布罷免民進黨市議員陳致中的連署站在前鎮區新生路3...

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

前高雄市長韓國瑜罷免解職後，行政院指派高市府參事楊明州代理市長，高雄市府今再發布人事異動，宣布隨韓解職的空缺局處首長，多...

屏東縣府文化處推造星計畫 提升地方品牌能見度

屏東縣政府文化處將於明天展開文創品牌「造星計畫」甄選活動，並廣邀勝利星村進駐品牌，以及屏東在地優秀文化創意產業等對象報名...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。