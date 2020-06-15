因應府會首長異動 雄商創意畢典師生難忘

高雄市立高雄高級商業職業學校今天舉行畢業典禮，適逢市長、議長及教育局長人事變動，相關獎狀趕印不及，校方製作不署名獎牌至各班頒發，畢典的創意也令師生難忘。

前高雄市長韓國瑜遭罷免解職，新任代理市長楊明州13日甫宣誓就職，14日派任教育局副局長陳佩汝代理教育局長。高市議長許崑源身故則尚待補選，衍生畢典獎狀署名問題。高雄高商、三民家商、小港高中今天紛舉行畢典，因應府會首長異動，市長獎、議長獎及教育局長獎獎狀趕印不及，教育局將事後補選，各校畢業證書因僅署名校長且由各校自行印製並發放則不受影響。

雄商今年有18個班級、650多名學生畢業，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，畢典化整為零，在各畢業班舉行，為解決獎狀「三代（代理市長、代理議長、代理教育局長）同堂」問題，校方製作未署名的「大獎牌」，由校長楊文堯偕同家長會長至各班頒發，場面雖小了，也幾乎沒家長參加，但卻不減畢典熱度。

「因為很特別，所以特別難忘」林姓女畢業生說，這場畢業典禮千載難逢，留下的回憶更加難忘，很值得紀念。王姓女畢業生表示，雖然場面沒往年大，家長也幾乎沒到，但仍不減歡樂氣氛。陳姓畢業生則以平常心看待，他認為，畢業的實質比場面重要。

楊文堯表示，今年適逢高市府及議會首長人事變動，畢業典禮相關獎狀製作來不及，但鑑於畢典對學生是非常重要的日子，為讓學生在雄商畢業能留下美好回憶，校方於是把市長、議長跟局長獎製造一個不署名的大牌子，供學生留影，讓學生依然能享受受獎的那刻榮耀，獎狀事後再補發，獎品上週則已發放。

他說，今年畢典校方前後開了3次籌備會集思廣益，想出7個方案，為辦一個屬於學生自己的畢典，於是徵詢學生意見，最後採用校方到各班去辦並以同樂會方式進行。

楊文堯指出，上午偕同校方人員及家長會長一連跑了18個班級頒獎，今年畢典很不一樣，提供各班展現創意、巧思機會，也展現各班不同風貌，由於畢業生參與感大增，大家都很嗨，家長也能體諒，對校方來講，也是非常好的一個方式。

楊文堯說，今年畢業生約650人，畢業證書由各班導師發放給學生，畢業證書只署名校長名字，印製不受首長異動影響。

今年高市高中職畢典安排在15日到20日，國中小畢典安排在19日到23日，教育局表示，市長獎、議長獎及局長獎項、獎品不署名，但獎狀、獎狀框待首長人選確定並印製後再寄送各校，若來不及於畢典前寄達，將寄發各校再轉送學生補發。