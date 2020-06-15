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罷韓反被罷 時力議員黃捷：鳳山的「鳳」沒那麼好寫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
黃捷 與陳致中雙雙被點名罷免，兩人今早自嘲苦主，但表示，怕熱就不會進廚房。記者王昭月／ 攝影
黃捷 與陳致中雙雙被點名罷免，兩人今早自嘲苦主，但表示，怕熱就不會進廚房。記者王昭月／ 攝影

高雄前市長韓國瑜遭罷免，掀起全國罷免民代潮。挺韓鐵粉杏仁哥吳育全昨在臉書公布罷免民進黨市議員陳致中的連署站地點，並製作圖卡，指涉來自貪汙家庭，是嫖妓的議員，罷免具正當性。陳致中今早在議會對此表示，民代受到人民授予權利，就需接受人民的檢驗，他平常心以對，怕熱就不會進廚房。黃捷則說，連署書鳳山的「鳳」沒那麼好寫。

這波罷免民代潮，被點民的對象包括立委陳柏惟、桃市議員王浩宇及高雄市議員黃捷陳致中等人，陳、黃兩人今早在議會自嘲是苦主，談及被鎖定罷免的心情，都說會平常心以對。

黃捷說，其實一年前就開始傳出要罷免她，這周以來才算積極，連署站每天據說人潮蠻多，但她自己一樣是平常心看待。罷免其實並沒有這麼容易，要通過一階及二階須花非常多的時間心力且要很有毅力，她也提醒大家，鳳山的「鳳」字並沒有這麼好寫。當初他們在罷韓連署時，有人光是寫鳳山的鳳字就寫十次以上。

黃說，面對罷捷行動她不會批評或質疑正當性，只是覺得罷免並沒有這麼容易，「如果他們真的有能力可以衝到第三階段」。至於目前罷捷人士甚至上網徵求罷免她的理由，黃認為頗可笑，認為，罷免應該是先想好理由再來罷免，而不是先決定要罷免才來徵詢理由。

自認也是苦主的陳致中則說，所有政治人物、民意代表的選票，來自於人民授予，因此需大方接受民意的檢驗，選民如果認為議員有虧職守而罷免，那他們也是坦然接受。

陳致中說，若因堅定罷韓，就要面臨被打，他個人並不會後悔。他表示，議員在議會強力監督行政，卻被舖天蓋地謾罵、攻擊，對此他不會害怕也不會退縮，反而會勇往直前。

針對罷中人士PO圖指涉他家人貪汙，連署書也急劇增加，陳致中表示也會平常心以對，不想太多，心臟大顆一點，當民意代表，怕熱就不會進廚房。

罷免 陳致中 黃捷

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