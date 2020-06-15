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高市代理市長楊明州晨會 否認霸氣管理

中央社 / 高雄15日電

高雄市代理市長楊明州今天上班首度主持晨會，被媒體問到巡視防汛工程時對公務員的要求有霸氣領導風格，他連忙否認，並說「絕不會造成同仁精神壓力」。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，行政院發布由楊明州代理市長，他走馬上任宣示要做的3件事是恢復晨會、市長室遷回四維行政中心、恢復「彩帶高」標誌。今天上午7時40分許他到市府四維行政中心上班，被媒體堵訪上午召開晨會，針對相關提問做上述回應。

楊明州14日巡視七賢截流站時，對於簡報資料錯字一事要求更正，同時也針對水利局人員未針對問題答覆要求再明確說明，讓外界感受到「霸氣」領導風格。

媒體堵訪提問，昨天首站巡視工程讓市府同仁感受到他的領導有行政院長蘇貞昌的「霸氣」風格，他連忙澄清說「沒有、沒有」。

楊明州指出，長期在工務部門服務，資深同仁了解他的領導方式，「一切都要從人性出發」；每個人都有壓力，有的是來自家庭，也有的是工作或生活，但是「我絕對不會造成同仁所謂的精神壓力，精神壓力會把人逼瘋」。工作要求難免，行政院也會要求他，但是一切都要從人性出發。

市府昨天發布28名代理首長職務，他指出，韓國瑜任用一些文官體系的人出任政務首長，但是市府不能讓具有文官資格但還未屆齡退休的人沒有工作，所以徵詢多人，但有人婉拒，所以留任觀光局長邱俊龍以副局長職務代理局長，以及參事蔡淑貞代理行政暨國際處長。

昨天任命的28名代理一級局處長中，有6人由參事、顧問及參議任用；28名局處長中有10名女性，女性超過1/3比例。只是代理職務只有2個月，所以不會從學界、政界找人「一定從文官體系來代理」，他一一打電話拜託幫忙，代理時間一到就會再回歸本職。

楊明州說，很多受託者會猶豫，因為2個月時間整整有超過1個月要列席議會面對監督，實際能工作的時間很有限，所以他才會說「1天要當3天用」。

公職生涯長達36年，楊明州說，一直以來都是8時以前到辦公室，是長期以來的習慣，才有更充裕時間處理公務。他也不吝開放市長室給媒體拍攝，也應要求打開午餐盒，強調中午食用十榖米飯、水果，在辦公室用餐。

晨會由楊明州主持，針對輿情做回應及討論，議案包括韓國瑜告別音樂會場地借用被質疑違法、漢他出血熱病例、學生群聚上呼吸道感染等。

楊明州 韓國瑜

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