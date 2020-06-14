罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起全國罷免民代潮。挺韓杏仁哥吳育全今在臉書公布罷免民進黨市議員陳致中的連署站在前鎮區新生路32號，並指「一個貪汙的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！為正義罷起來吧~」、「不要讓嫖蟲笑我們傻！」號召前鎮、小港罷起來。

杏仁哥今在臉書先貼文說，「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應。」批罷韓團體對罷免雙重標準。

他之後再發文說，「一個貪汙的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧~」並製作有陳致中照片的圖片，圖上寫著「誠摯終結站」、「抗中保台救高雄」、「前鎮、小港罷起來～不要讓嫖蟲笑我們傻！」

圖片上也有罷免陳致中連署代收處的地址前鎮區新生路32號的鎮南宮牌坊旁和電話、時間等資訊，請大家廣為轉發。

對此，陳致中表示，平常心面對，議員最重要的工作就是問政監督以及基層服務，致中會兢兢業業、竭心盡力去做，期勉自己毋負選民所託，如有未盡的地方，也感謝鄉親不吝提點鞭策，讓致中不斷惕勵檢討改進。面對人民，政治人物必須永遠保持最大的謙卑之心。

除了陳致中，還有時代力量高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇及台灣基進立委陳柏惟等人，也被點名罷免。

其中罷免黃捷的「鳳山清捷隊」，目前連署書數量已突破1.6萬份，領銜人準備即將向中選會提案。