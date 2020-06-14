影／山區愛玉價格低迷 農民無奈囤積滿庫等待價格上升

愛玉子是台灣特有的原生植物，高雄桃源、那瑪夏產量居全台之冠，近年產地價格從每公斤千餘元下殺至500元不到，山上小農冷凍庫堆滿乾燥果實等待好價格，一年仍看不見曙光，無奈抱怨盤商壟斷與相關單位行銷不力。市府農業局表示，市場價格有固定運作機制，愛玉子是種子所以不能出口，會配合原民會輔導農民開發加工品擴大通路。

市府原民會指出，中央補助3千萬經費行銷原鄉愛玉，擬定3年研發與行銷計畫，預計在閒置的六龜分局復興派出所設置愛玉加工廠，採用「前店後廠」模式營運，未來會開發多元性商品。

桃源復興與梅蘭部落是愛玉子大宗產地，愛玉一年一獲，每年暑假期間，部落街道隨處可見居民露天曝曬愛玉果實，黃澄澄的場面十分壯觀。今年尚未進入盛產期，不過農民家中卻庫存不少數量，有人家中設置四坪大冷凍庫，裡面堆置滿滿乾燥果實，去年至今一直沒賣掉。

愛玉產銷班長吳清吉指出，桃源全區有十幾個愛玉產銷班，總產量至少有3萬公斤，以前愛玉子每公斤價格1200元，近年卻500元不到，這個價格沒有利潤空間，班員們只好放入冷凍庫等待價格回穩，山上至少庫存1萬公斤賣不出去。

「已經等一年，價格沒有回升，不知如何是好」吳清吉說，處理得宜的愛玉子可儲存3年，隨著時間逼近內心焦急，除盤商可能壟斷市場價格外，近年開發的愛玉面膜與洗面乳等產品原料使用量有限，寄望打開外銷通路。