東亞戰地歷史到馬祖 從戰爭遺跡談觀光未來

連江縣文化處透過戰地引路人計畫討論多元主題的戰地路徑，也邀請東亞共同工作坊台灣聯絡人林必修造訪馬祖，交流東亞戰地歷史，從戰地遺跡的過去，探討馬祖觀光的未來。

「東亞共同工作坊」每年暑假進行各國戰爭歷史的工作坊，透過發掘如被隨意掩埋的戰末者遺骨、跨國強制勞動議題等埋藏地底的證據，希望透過民間共同發掘、討論與紀念，建立從「民眾觀點」出發的論述，達成和解，成員由日韓的非政府組織「東亞公民網絡」、「和平踏腳石」及台灣各地青年組成。

東亞共同工作坊台灣聯絡人林必修昨天晚上與馬祖居民、遊客分享東亞戰爭歷史、轉型正義、和平運動等議題，以及台灣、金馬與東亞的相關經驗，他並以日本本部町的戰壕、監視哨跡、野戰醫院，對照馬祖的戰備坑道、據點、軍醫院等戰爭設施；以強制勞動的記憶呼應馬祖民防自衛隊動員經驗，從中探討共感經驗。

辦理「埋藏地底的黑歷史，東亞連結的在地參照」的承辦單位好多樣文化工作室表示，馬祖曾是國際戰事的一環，在地青年曾透過「東亞共同工作坊」，讓馬祖與國際對話，將工作坊經驗帶到馬祖，希望與在地共同反省戰地的過去，與面對未來的方法。

林必修今天也前往珠螺軍人公墓，並與昨天晚上對談強制勞動犧牲者遺骨送還的「七十年後的歸鄉之墓」歷程，進行參照。