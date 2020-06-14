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菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

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菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市代理市長楊明州宣誓就職。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
高雄市代理市長楊明州宣誓就職。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

高雄市韓國瑜罷免解職後，行政院指派高市府參事楊明州代理市長，高雄市府今再發布人事異動，宣布隨韓解職的空缺局處首長，多由副局處長或前局長代理，宣告代理團隊正式到位。

為何3位副市長只派1人，楊明州說，他代理僅短短2個月，現階段大概只需要一位副手幫忙代理出席會議、活動等，也希望能節省公帑支出。

有人認為這份名單是「菊系大集合」，楊明州說，大家都是為人民、為高雄做事，希望別貼標籤或過度衍伸。

行國處長蔡淑貞、觀光局長邱俊龍都是事務官出身，韓國瑜時期拔擢為一級主管改任政務官，楊明州說，他希望保障蔡、邱兩人事務官資格，因此仍派兩人代理行國處長、觀光局長。

高雄市政府發布人事異動，以下人事自6月14日生效：

高雄市副市長由王參事世芳代理。

本府行政暨國際處處長由蔡參事淑貞代理。

本府民政局局長由駱參議邦吉代理。

本府財政局局長由曾副局長美妙代理。

本府教育局局長由陳副局長佩汝代理。

本府經濟發展局局長由王副局長宏榮代理。

本府海洋局局長由黃副局長登福代理。

本府農業局局長由王副局長正一代理。

本府觀光局局長由邱副局長俊龍代理。

本府都市發展局局長由蘇副局長俊傑代理。

本府工務局局長由黃副局長榮慶代理。

本府水利局局長由蔡參事長展代理。

本府社會局局長由謝副局長琍琍代理。

本府勞工局局長由陳副局長石圍代理。

本府消防局局長由蔡副局長致模代理。

本府衛生局局長由林副局長盟喬代理。

本府環境保護局局長由張副局長瑞琿代理。

本府捷運工程局局長由吳副局長嘉昌代理。

本府文化局局長由林副局長尚瑛代理。

本府交通局局長由張副局長淑娟代理。

本府法制局局長由白副局長瑞龍代理。

本府地政局局長由陳副局長冠福代理。

本府新聞局局長由簡參議美玲代理。

本府毒品防制局局長由鄭顧問介松代理。

本府運動發展局局長由周副局長明鎮代理。

本府青年局局長由顏副局長己喨代理。

本府研究發展考核委員會主任委員由朱副主任委員瑞成代理。

本府原住民事務委員會主任委員由陳副主任委員幸雄代理。

本府客家事務委員會主任委員由陳主任秘書華英代理。

高雄市 韓國瑜 衛生局

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