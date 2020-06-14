菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

前高雄市長韓國瑜罷免解職後，行政院指派高市府參事楊明州代理市長，高雄市府今再發布人事異動，宣布隨韓解職的空缺局處首長，多由副局處長或前局長代理，宣告代理團隊正式到位。

為何3位副市長只派1人，楊明州說，他代理僅短短2個月，現階段大概只需要一位副手幫忙代理出席會議、活動等，也希望能節省公帑支出。

有人認為這份名單是「菊系大集合」，楊明州說，大家都是為人民、為高雄做事，希望別貼標籤或過度衍伸。

行國處長蔡淑貞、觀光局長邱俊龍都是事務官出身，韓國瑜時期拔擢為一級主管改任政務官，楊明州說，他希望保障蔡、邱兩人事務官資格，因此仍派兩人代理行國處長、觀光局長。

高雄市政府發布人事異動，以下人事自6月14日生效：