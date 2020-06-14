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屏東縣府文化處推造星計畫 提升地方品牌能見度

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「造星計畫」活動將選出具潛力的6至8個品牌，並於「勝利星選POP-UP SHOP」快閃店上架展售。圖／屏東縣政府文化處提供
「造星計畫」活動將選出具潛力的6至8個品牌，並於「勝利星選POP-UP SHOP」快閃店上架展售。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府文化處將於明天展開文創品牌「造星計畫」甄選活動，並廣邀勝利星村進駐品牌，以及屏東在地優秀文化創意產業等對象報名參加。本次活動將選出具潛力的6至8個品牌，聘請產業界知名業師一對一輔導，並讓入選者作品於「勝利星選POP-UP SHOP」快閃店上架展售。

縣府文化處為協助屏東文創產業發展，透過「造星計畫」甄選活動，深化品牌能量。文化處也在勝利星村特別規畫「勝利星選POP-UP SHOP」快閃店，讓入選的優質品牌公開展售，提升能見度及開拓通路。

「造星計畫」可供，現有勝利星村內進駐品牌與實體產品者、屏東在地優秀文化創意產業、工藝、設計產業，以及近3年曾獲經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）補助者提出申請。

「造星計畫」於6月15日開始至7月15日截止，預計評選出最具潛力的6至8個品牌，並聘請產業界業，如2019屏東燈會及台灣設計展-超級南主視覺設計師方序中、未來式主席也是好樣集團創辦人汪麗琴、島作市集發起人也是實心裡生活什物店主理人孫明華等人，進行一對一的輔導。

勝利星村為屏東文化創意產業的孵化基地，同時也是以歷史文化脈絡為軸線，創意生活內容為延伸的生活風格創意基地。勝利星村經過3次公開招商，目前已完成招租43戶店家，其中包含25戶進駐營運，包含餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等文創產業。

相關甄選辦法可參閱勝利星村創意生活園區網：http://vipzone.cultural.pthg.gov.tw

屏東縣政府文化處將於明天展開「造星計畫」甄選活動。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文化處將於明天展開「造星計畫」甄選活動。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 文創產業

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