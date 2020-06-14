楊明州上任首視察行程 關心淹水問題

高雄市代理市長楊明州昨天上任，今天首個市政行程視察5月曾因抽水機故障致淹水的七賢抽水站；聽取簡報時除糾出錯字，並當場要求所提出的改善計畫效果能否達成，明確答覆。

位於愛河邊的七賢抽水站曾於5月21日豪雨期間，因吸入異物造成抽水機葉輪脫離抽水異常，並造成當地積淹水，前市長韓國瑜當時指示改善抽水設備。

這是楊明州上任後首個市政視察行程，他提早抵達七賢抽水站，在聽取簡報時發現有1個錯字，當場要求改進。楊明州說，長期在文官系統，要求公文的正確性。

另外，楊明州聽完水利局的簡報後，直接詢問「下回相同情況下會不會再淹水」，因水利局人員一度要再說明其他狀況，楊明州立即打斷要求只要回答會不會就好，在聽到水利局人員回答不會後，楊明州表示，這樣就好。

而現場原本規劃安排楊明州聽完簡報及指示後，再到抽水站巡查一下，但楊明州表示，沒有下雨、抽水站也沒運作，沒必要有這些排場。

簡報後，楊明州接受媒體訪問表示，不管是以前所定的政策，或者是韓國瑜所定的政策，都有一定的延續性，他今天是來看看韓國瑜曾視察過的七賢抽水站，以及水利局對韓國瑜所提出的改善計畫有無積極處理的執行情形，不能因人離開就不當一回事。

楊明州表示，代理期間，不管是道路整平、登革熱及水溝清淤等工作，這些都是經常性的維護作業，持續依韓國瑜的規劃，好的部分會再來執行，政策是有一定的延續性。