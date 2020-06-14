馬祖觀光人潮湧現 警方加強交通宣導
馬祖旅遊觀光人潮復甦，為避免旅遊交通意外發生，南竿警察強化旅遊交通安全宣導，提醒遊客旅程安全，打造安心的旅遊環境。
馬祖觀光追淚人潮湧現，各班次島際交通船幾乎滿載遊客。為確保遊客「行」的安全，由南竿警察所長李政餘率隊前往民宿、機車行、特產店、旅客活動中心、福澳港候船室等處，向民宿、機車租賃業者及遊客等進行交通安全宣導。
李政餘提醒民宿與租賃車業者，租機機車務必落實登記租用人名冊、使用定型化租賃契約、檢查駕駛執照資格，並定期保養車輛，隨時檢查輪胎胎紋、胎壓，才能保障遊客的行車安全；也叮嚀遊客行駛安全，馬祖道路山巒起伏彎曲，須減速慢行、依路段標誌行駛，並配戴安全帽，切勿酒後駕車。
連江縣警察局長廖恆裕表示，旅遊安全是旅遊品質的重要基礎，更是振興觀光旅遊業的前提，為降低旅遊意外及維護旅遊安全，將持續辦理輔導與稽查工作，並針對重要幹道、觀光景點加強交通執法，注重落實交通安全宣導，建構全面性的旅遊安全防護網，讓遊客留下最美好的旅行回憶。
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